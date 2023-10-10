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Música

Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza concorrem ao Prêmio Multishow 2023; veja indicados e como votar

Cerimônia de premiação ocorre no dia 7 de novembro com apresentação de Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 10:58

A cantora Anitta durante seu show
A cantora Anitta Crédito: Greg Salibian/Folhapress
O Prêmio Multishow divulgou nesta segunda-feira, 9, os indicados para as categorias de votação popular. Nomes como Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza foram destaque entre as nomeações, além da música Tá Ok, hit de Dennis DJ e Kevin O Chris.
Neste ano, a premiação completa 30 anos de existência. A cerimônia ocorre no dia 7 de novembro e, pela primeira, será transmitida também na TV Globo, além do canal Multishow. Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt serão os responsáveis pela apresentação.
O público pode votar em cinco categorias: Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. Esta última é novidade - a organização selecionou 27 canções que estão fazendo sucesso em cada estado do País. Após votação, elas serão reduzidas para cinco finalistas.
A votação do público já está aberta e pode ser feita pelo site do Prêmio Multishow até o dia 5 de novembro. Veja os principais indicados:
  • Clipe TVZ do Ano
  • Funk Rave, de Anitta
  • Pilantra, de Anitta e Jaó
  • Campo de morango, de Luísa Sonza
  • Conexões de máfia, de Matuê e Rich the Kid
  • Fé nas malucas, de Iza e MC Carol
  • Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

  • Hit do Ano
  • Zona de perigo, de Leo Santana
  • Posturado e calmo, de Leo Santana
  • Chico, Luísa Sonza
  • Erro gostoso, de Simone Mendes
  • Nosso quatro, de Ana Castela
  • Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

  • Show do ano
  • Ludmilla com Numanice (2023)
  • Ludmilla com Rock in Rio (2022)
  • BaianaSystem e Olodum com OlodumBaiana
  • BK com ICARUS
  • Marisa Monte com Turnê Portas (2023)
  • Titãs com turnê Titãs Encontro (2023)

  • Voz do Ano
  • Gloria GrooveIza
  • Liniker
  • Ludmilla
  • Luísa Sonza
  • Marina Sena

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