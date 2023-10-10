Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza concorrem ao Prêmio Multishow 2023; veja indicados e como votar

O Prêmio Multishow divulgou nesta segunda-feira, 9, os indicados para as categorias de votação popular. Nomes como Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza foram destaque entre as nomeações, além da música Tá Ok, hit de Dennis DJ e Kevin O Chris.
Neste ano, a premiação completa 30 anos de existência. A cerimônia ocorre no dia 7 de novembro e, pela primeira, será transmitida também na TV Globo, além do canal Multishow. Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt serão os responsáveis pela apresentação.
O público pode votar em cinco categorias: Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. Esta última é novidade - a organização selecionou 27 canções que estão fazendo sucesso em cada estado do País. Após votação, elas serão reduzidas para cinco finalistas.
A votação do público já está aberta e pode ser feita pelo site do Prêmio Multishow até o dia 5 de novembro. Veja os principais indicados:
- Clipe TVZ do Ano
- Funk Rave, de Anitta
- Pilantra, de Anitta e Jaó
- Campo de morango, de Luísa Sonza
- Conexões de máfia, de Matuê e Rich the Kid
- Fé nas malucas, de Iza e MC Carol
- Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris
- Hit do Ano
- Zona de perigo, de Leo Santana
- Posturado e calmo, de Leo Santana
- Chico, Luísa Sonza
- Erro gostoso, de Simone Mendes
- Nosso quatro, de Ana Castela
- Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris
- Show do ano
- Ludmilla com Numanice (2023)
- Ludmilla com Rock in Rio (2022)
- BaianaSystem e Olodum com OlodumBaiana
- BK com ICARUS
- Marisa Monte com Turnê Portas (2023)
- Titãs com turnê Titãs Encontro (2023)
- Voz do Ano
- Gloria GrooveIza
- Liniker
- Ludmilla
- Luísa Sonza
- Marina Sena