Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza concorrem ao Prêmio Multishow 2023; veja indicados e como votar

A cantora Anitta Crédito: Greg Salibian/Folhapress

O Prêmio Multishow divulgou nesta segunda-feira, 9, os indicados para as categorias de votação popular. Nomes como Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza foram destaque entre as nomeações, além da música Tá Ok, hit de Dennis DJ e Kevin O Chris.

Neste ano, a premiação completa 30 anos de existência. A cerimônia ocorre no dia 7 de novembro e, pela primeira, será transmitida também na TV Globo, além do canal Multishow. Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt serão os responsáveis pela apresentação.

O público pode votar em cinco categorias: Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. Esta última é novidade - a organização selecionou 27 canções que estão fazendo sucesso em cada estado do País. Após votação, elas serão reduzidas para cinco finalistas.

A votação do público já está aberta e pode ser feita pelo site do Prêmio Multishow até o dia 5 de novembro. Veja os principais indicados: