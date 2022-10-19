Anitta é destaque no Prêmio Multishow 2022 e Ludmilla vence 'Hit do Ano'

O Prêmio Multishow 2022 aconteceu na noite desta terça-feira, 18, e consagrou Anitta como grande vencedora. A cantora ganhou as categorias Música do Ano, com Envolver, Artista do Ano e Clipe TVZ, com Boys Don’t Cry.
Além disso, um ano após boicotar a premiação por não ter sido indicada a Cantora do Ano, Ludmilla conquistou o prêmio Hit do Ano pela música Maldivas. A artista dedicou a conquista à sua mulher, Brunna: "O mais especial foi a minha voz ter sido ouvida pelo prêmio. Olhar para a plateia e performances. Ver tanta gente ser reconhecida pelo trabalho, como a Gloria Groove. Bruna Gonçalves, obrigada amor, te amo", celebrou.
A drag queen, inclusive, levou o prêmio Voz do Ano e dedicou à mãe Gina Garcia, backing vocal do Raça Negra. "Tenho honra de ser filha e neta de cantores. Dedico a minha mãe por ser minha amiga, maior inspiração e rede de apoio. Sem você essa voz não estaria cantando aqui. Jamais vou esquecer esse momento", disse Gloria.
CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES DO PRÊMIO MULTISHOW 2022
- Música do ano
- Envolver - Anitta
- Grupo do Ano
- Lagum
- Dupla do Ano
- Maiara & Maraisa
- Álbum do Ano
- Lume - Filipe Ret
- Revelação do Ano
- Ana Castela
- Artista do Ano
- Anitta
- Voz do Ano
- Gloria Groove
- Show do Ano
- Alexandre Pires e Seu Jorge
- Hit do Ano
- Maldivas - Ludmilla
- Clipe TVZ do Ano
- Boys Don’t Cry - Anitta
- Instrumentista do Ano
- Pretinho da Serrinha
- Produtor Musical do Ano
- Papatinho
- Capa do Ano
- Fé - Iza