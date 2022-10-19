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Prêmio Multishow

Anitta é destaque no Prêmio Multishow 2022 e Ludmilla vence 'Hit do Ano'

Premiação aconteceu na noite desta terça-feira (18)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 09:27

Anitta causou polêmica após suposta declaração à revista norte-americana
Anitta é destaque no Prêmio Multishow 2022 Crédito: Divulgação
O Prêmio Multishow 2022 aconteceu na noite desta terça-feira, 18, e consagrou Anitta como grande vencedora. A cantora ganhou as categorias Música do Ano, com Envolver, Artista do Ano e Clipe TVZ, com Boys Don’t Cry.
Além disso, um ano após boicotar a premiação por não ter sido indicada a Cantora do Ano, Ludmilla conquistou o prêmio Hit do Ano pela música Maldivas. A artista dedicou a conquista à sua mulher, Brunna: "O mais especial foi a minha voz ter sido ouvida pelo prêmio. Olhar para a plateia e performances. Ver tanta gente ser reconhecida pelo trabalho, como a Gloria Groove. Bruna Gonçalves, obrigada amor, te amo", celebrou.
A drag queen, inclusive, levou o prêmio Voz do Ano e dedicou à mãe Gina Garcia, backing vocal do Raça Negra. "Tenho honra de ser filha e neta de cantores. Dedico a minha mãe por ser minha amiga, maior inspiração e rede de apoio. Sem você essa voz não estaria cantando aqui. Jamais vou esquecer esse momento", disse Gloria.

CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES DO PRÊMIO MULTISHOW 2022

  • Música do ano
  • Envolver - Anitta

  • Grupo do Ano
  • Lagum

  • Dupla do Ano
  • Maiara & Maraisa

  • Álbum do Ano
  • Lume - Filipe Ret

  • Revelação do Ano
  • Ana Castela

  • Artista do Ano
  • Anitta

  • Voz do Ano
  • Gloria Groove

  • Show do Ano
  • Alexandre Pires e Seu Jorge

  • Hit do Ano
  • Maldivas - Ludmilla

  • Clipe TVZ do Ano
  • Boys Don’t Cry - Anitta

  • Instrumentista do Ano
  • Pretinho da Serrinha

  • Produtor Musical do Ano
  • Papatinho

  • Capa do Ano
  • Fé - Iza

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