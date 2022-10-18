Valesca Popozuda resgata funk dos anos 2000 em parceria com Os Hawaianos

Em parceria com Os Hawaianos, Valesca Popozuda está lançando "Entrega tudo" nesta sexta (14) Crédito: Ricardo Brunini

Em um ritmo nostálgico, eles chegaram entregando tudo! A parceria entre Valesca Popozuda com Os Hawaianos resgata o melhor do funk dos anos 2000 e promete trazer toda a nostalgia do funk raiz da época. O single "Entrega Tudo", lançado na última sexta (14), fazendo referência a grandes sucessos da carreira da loira.

"Valeu muito obrigado, mas eu já não sou mais sua / Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar / Beijinho no ombro pro recalque passar longe / Late que eu tô passando vai", diz um trecho do single.

Com a música, Valesca Popozuda que é uma das pioneiras do funk no Brasil, traz de volta o clima do funk raiz. "Trouxemos o estilo gaiola e Os Hawaianos de volta. Deixaremos o gostinho dos passinhos dos anos 2000 para a galera curtir e dançar", declara Valesca.

Além do single, o clipe de "Entregou Tudo" já está disponível no YouTube. As gravações foram feitas na Comunidade Tavares Bastos e faz uma homenagem à origem do funk: as favelas cariocas. O clipe apresenta um clima de muita festa, dança, muita sensualidade e uma nostalgia dos bailes resgatando a magia que sempre foi a batida do funk.

"Eu me sinto sempre desafiada a manter a pegada tradicional nos tempos atuais. Adoro ouvir da galera que está começando que meu trabalho já inspirou muito e isso faz com que eu continue buscando a qualidade do antigo junto do novo", declarou Valesca sobre o novo lançamento.

A cantora ainda contou que já tem um outro single que será lançado até o final do ano. "A Valesca dos anos 2000 não era tão apegada a lançamentos, mas a atual é", diz, entre risos. A diva ainda disse que "agora procura sempre trabalhar com lançamentos em espaços de tempo mais curtos", ressaltou.