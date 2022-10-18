Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Valesca Popozuda resgata funk dos anos 2000 em parceria com Os Hawaianos
Entregou!

Valesca Popozuda resgata funk dos anos 2000 em parceria com Os Hawaianos

Em entrevista ao "HZ", a cantora contou sobre o lançamento do single "Entrega Tudo" e adiantou que tem uma outra faixa preparada para o fim do ano
Gedyson Viana*

Gedyson Viana*

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 07:00

Em parceria com Os Hawaianos, Valesca Popozuda está lançando "Entrega tudo" nesta sexta (14) Crédito: Ricardo Brunini
Em um ritmo nostálgico, eles chegaram entregando tudo! A parceria entre Valesca Popozuda com Os Hawaianos resgata o melhor do funk dos anos 2000 e promete trazer toda a nostalgia do funk raiz da época. O single "Entrega Tudo", lançado na última sexta (14), fazendo referência a grandes sucessos da carreira da loira.
"Valeu muito obrigado, mas eu já não sou mais sua / Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar / Beijinho no ombro pro recalque passar longe / Late que eu tô passando vai", diz um trecho do single. 
Com a música, Valesca Popozuda que é uma das pioneiras do funk no Brasil, traz de volta o clima do funk raiz. "Trouxemos o estilo gaiola e Os Hawaianos de volta. Deixaremos o gostinho dos passinhos dos anos 2000 para a galera curtir e dançar", declara Valesca. 
Além do single, o clipe de "Entregou Tudo" já está disponível no YouTube. As gravações foram feitas na Comunidade Tavares Bastos e faz uma homenagem à origem do funk: as favelas cariocas. O clipe apresenta um clima de muita festa, dança, muita sensualidade e uma nostalgia dos bailes resgatando a magia que sempre foi a batida do funk.
"Eu me sinto sempre desafiada a manter a pegada tradicional nos tempos atuais. Adoro ouvir da galera que está começando que meu trabalho já inspirou muito e isso faz com que eu continue buscando a qualidade do antigo junto do novo", declarou Valesca sobre o novo lançamento. 
A cantora ainda contou que já tem um outro single que será lançado até o final do ano. "A Valesca dos anos 2000 não era tão apegada a lançamentos, mas a atual é", diz, entre risos. A diva ainda disse que "agora procura sempre trabalhar com lançamentos em espaços de tempo mais curtos", ressaltou. 
*Gedyson Viana é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes

Veja Também

Pocah mergulha no trap com "Chama Minha Gang" e lança clipe nesta segunda (17)

Fagner lança parcerias com Belchior em álbum nostálgico

Alok lança "All By Myself" com Ellie Goulding e Sigala em imersão no pop

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura funk Música Valesca Popozuda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES
Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados