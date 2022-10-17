Pocah mergulha no trap com "Chama Minha Gang" e lança clipe nesta segunda (17)

Pocah está lançando seu novo single nesta sexta-feira (14) Crédito: Ernna Cost

Pode chamar, que ela vem com toda a trupe! Do pop ao trap, ela é protagonista e chega com tudo nas plataformas digitais com o novo single. Pocah lança nesta segunda-feira (17) o clipe de "Chama minha Gang", música disponível no streaming desde a última sexta-feira (14).

"Não posso dar muitos spoilers, mas o clipe tá chegando com muitos looks, muita sensualidade, muitas locações, muita coreografia e a minha "Gang" formada para causar muito", declarou Pocah, em conversa com HZ, anunciando que a produção sai às 17h.

Segundo a cantora, este é um trabalho que fortalece a presença dela no trap. Na faixa, Pocah apresenta temas como empoderamento feminino e valorização da cultura urbana, apresentando uma verdadeira "vida de madame".

"Essa música é muito incrível. Ela é um trap, que é um gênero musical dominado por homens. Quando chega uma mulher com uma música que serve como discurso mega empoderado, isso chama atenção do público que consome. Vejo muitas meninas da cena, talentosíssimas, chegando com letras que colocam nós, mulheres, no topo, sempre em primeiro lugar. É sobre isso! É sobre nós nos valorizarmos e sabermos que o valor é alto. Eu quis sintetizar essa ideia tanto na letra quanto no clipe", contou Pocah ao "HZ".

Essa não é a primeira vez que a artista produz um single no ritmo no trap. Em agosto deste ano, a cantora lançou a faixa "Não Sai Da Minha Mente", uma parceria com Lionel e BIN. "Quando eu lancei 'Não Sai Da Minha Mente' eu até chorei, coisa que eu não fazia em anos com um lançamento, pois parecia muito com a primeira música que eu lancei na vida há 12 anos. Sempre fui fã de rap, trap e hip-hop, mas nunca levei essa paixão e admiração para o meu trabalho da forma que estou fazendo agora", relatou Pocah.