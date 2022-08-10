Paulo André aposta em carreira no trap e divulga prévia de nova música; confira

Paulo André divulgou nas redes sociais uma prévia de sua nova música Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

Paulo André (PA) está dando mais um passo na vida profissional. Além de velocista, ex-BBB e modelo, agora PA revelou que vai apostar na carreira musical. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (09), o capixaba divulgou um trecho de sua nova música de trap, que ainda não tem data de lançamento.

Nos stories, PA escreveu que essa é uma pequena prévia do novo single e ainda postou uma foto com o produtor musical Lincoln de Lima. Já na publicação em seu feed, o atleta também divulgou uma foto no estúdio produzindo seu novo projeto. Na legenda, vários artistas do meio musical comentaram a novidade do ex-BBB, como o cantor Filipe Ret e os capixabas PTK e Budah.

PA E A MÚSICA

Durante a participação no Big Brother Brasil 2022, PA surpreendeu vários internautas com sua voz. "PA cantando no BBB, que homem. Eu casava", disse uma seguidora. "Fizeram um remix do PA cantando no BBB e a música virou trend no Tik Tok", escreveu outro perfil. Nos dias de confinamento, o atleta soltou a voz diversas vezes interpretando os sucessos do grupo Exaltasamba.

PA cantando no bbb, mano, que homem. Eu casava! ?? — Criis Oliveira (@Olv_Criss) April 14, 2022