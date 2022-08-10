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Mais um passo

Paulo André aposta em carreira no trap e divulga prévia de nova música; confira

Ex-BBB publicou, nesta terça-feira (09), um trecho da sua nova música. Nomes como Filipe Ret, Budah e PTK comentaram na postagem do velocista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 10:43

Paulo André divulgou nas redes sociais uma prévia de sua nova música
Paulo André divulgou nas redes sociais uma prévia de sua nova música Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Paulo André (PA) está dando mais um passo na vida profissional. Além de velocista, ex-BBB e modelo, agora PA revelou que vai apostar na carreira musical. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (09), o capixaba divulgou um trecho de sua nova música de trap, que ainda não tem data de lançamento.
Nos stories, PA escreveu que essa é uma pequena prévia do novo single e ainda postou uma foto com o produtor musical Lincoln de Lima. Já na publicação em seu feed, o atleta também divulgou uma foto no estúdio produzindo seu novo projeto. Na legenda, vários artistas do meio musical comentaram a novidade do ex-BBB, como o cantor Filipe Ret e os capixabas PTK e Budah.

PA E A MÚSICA

Apesar de ser o primeiro trabalho oficial de PA no meio musical, o atleta já havia dado indícios que flertava com a música. Em duas ocasiões no Espírito Santo, ele subiu ao palco para cantar e provou que sabe animar o público. No dia 21 de maio, o capixaba soltou a voz no show de Thiaguinho, em Vitória. Já no dia 30 de julho, foi a vez do ex-BBB cantar com o rapper Filipe Ret, com quem possui uma amizade.
Durante a participação no Big Brother Brasil 2022, PA surpreendeu vários internautas com sua voz.  "PA cantando no BBB, que homem. Eu casava", disse uma seguidora. "Fizeram um remix do PA cantando no BBB e a música virou trend no Tik Tok", escreveu outro perfil. Nos dias de confinamento, o atleta soltou a voz diversas vezes interpretando os sucessos do grupo Exaltasamba.

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