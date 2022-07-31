Ex-BBB Paulo André canta em show de Filipe Ret em Vitória

O ex-BBB Paulo André, acostumado com as pistas de atletismo, segue buscando espaço no mundo da música. Na noite de sábado (30), o velocista teve participação especial no show do rapper Filipe Ret, na Fazendinha, em Vitória. Sintonizados, Ret e PA cantaram juntos e agitaram o público capixaba.

O show fez parte da edição "Drop it: Edição Diamante". A noite na Fazendinha também contou com Caio Luccas.

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, PA tem tomado decisões sobre a vida profissional. Antes de entrar no Big Brother Brasil, as atenções estavam voltadas apenas para o atletismo. Agora ele concilia trabalhos publicitários, participações musicais e até desfile de moda.

No início de junho, ao desfilar no São Paulo Fashion Week, Paulo André afirmou: "Se o desafio for ser artista, eu vou ser". Nascido em São Paulo, Paulo André mora em Vila Velha.

FILIPE RET AUTUADO