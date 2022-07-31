Ex-BBB Paulo André canta em show de Filipe Ret em Vitória

O ex-BBB Paulo André, acostumado com as pistas de atletismo, segue buscando espaço no mundo da música. Na noite de sábado (30), o velocista teve participação especial no show do rapper Filipe Ret, na Fazendinha, em Vitória. Sintonizados, Ret e PA cantaram juntos e agitaram o público capixaba.
O show fez parte da edição "Drop it: Edição Diamante". A noite na Fazendinha também contou com Caio Luccas.
Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, PA tem tomado decisões sobre a vida profissional. Antes de entrar no Big Brother Brasil, as atenções estavam voltadas apenas para o atletismo. Agora ele concilia trabalhos publicitários, participações musicais e até desfile de moda.
No início de junho, ao desfilar no São Paulo Fashion Week, Paulo André afirmou: "Se o desafio for ser artista, eu vou ser". Nascido em São Paulo, Paulo André mora em Vila Velha.
FILIPE RET AUTUADO
No dia 19 de julho, Filipe Ret afirmou que foi autuado por porte de drogas para consumo pessoal após deixar a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), na zona norte do Rio de Janeiro. Ele havia sido conduzido por policiais ao local para prestar depoimento referente a uma investigação de distribuição gratuita de cigarros de maconha em seu aniversário.