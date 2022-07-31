Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Escritora do ES recebe personalidades em lançamento de livro no Rio

31 jul 2022 às 02:30
Manoela Ferrari
Nossa Manoela Ferrari no lançamento seu último livro “A dinastia das Abelindas” , no Leblon Crédito: Vera Donato
A jornalista e escritora Manoela Ferrari lançou, na terça-feira (26), Dia dos Avós, “A dinastia das Abelindas”, seu 12º livro e o terceiro para o público infantil. O evento aconteceu na Livraria Argumento, no Leblon, e ela aproveitou para autografar seu livro anterior, “Um Pingo fora do lugar”, lançado durante a pandemia. O evento estava marcado para as 17h e, às 16h30m, já havia amigos e convidados, muitos deles nomes da sociedade, à espera do seu autógrafo. O lançamento contou com as presenças de dois ex-presidentes da Academia Brasileira de Letras: os imortais professor Arnaldo Niskier e a escritora Nélida Piñon. Em breve, a obra será lançada em Vitória, com a presença de seu pai, Marilio Cabral, familiares e amigos capixabas.
Manoela Ferrari, Nélida Piñon e Luiz Carlos Ritter
Manoela Ferrari, Nélida Piñon e Luiz Carlos Ritter Crédito: Vera Donato

Lançamento do livro de Manoela Ferrari no Rio de Janeiro

JAZZ NA GARAGEM

O Centro Cultural Chico Chagas, criado pelo grande músico Chico Chagas, tecladista, acordeonista e compositor, homenageou o pesquisador musical Tarcísio Faustini, criando um palco que recebeu seu nome. Neste domingo (31), com a presença de Tarcísio, o palco será inaugurado no Jazz da Garagem, com música espetacular realizada por Chico Chagas (teclado), Fábio Calazans (guitarra), Gilson Muniz (voz), Ramon Kosvosky (bateria) e Victor Humberto (baixo). O Jazz na Garagem tem sido uma excelente opção para as tardes de domingo, recebendo a presença de amigos músicos e amigos amantes da boa música.

CAPIXABAS NO RIO

A dermatologista Alessandra de Melo com a filhota, Elisa
A dermatologista Alessandra de Melo e a filhota, Elisa, no Estádio do Maracanã, onde acompanharam o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, nesta semana Crédito: Divulgação

Arquitetura em pauta

O renomado arquiteto e jornalista Pedro Ariel desembarca em Vitória a convite de Rita Tristão, diretora da CASACOR ES, no dia 2 de agosto, para uma palestra sobre o tema da mostra deste ano: Infinito Particular. O profissional ficará em Vitória até o dia 4 para oferecer curadoria agendadas para o elenco da mostra 2022, que será realizada no 38ºBI, na Prainha. Pedro Ariel tem vasta experiência e já passou pelos melhores escritórios de design de interiores da capital paulista, trabalhou por 18 anos na Editora Abril, foi curador de exposições de design e artes em São Paulo e Milão, e desde 2014 exerce o cargo de diretor de conteúdo e relacionamento da marca CASACOR, sendo o responsável pela definição do tema nacional deste ano: Infinito Particular.

Lançamento

O anuário das 200 Maiores e Melhores Empresas do Espírito Santo, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), será lançado no dia 1º de agosto, às 17h30, na Findes. Rodrigo Barbosa celebra a Grand Construtora no ranking.

Cinema em João Neiva

Após uma semana no município de Serra, o 3º FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema desembarca na cidade de João Neiva a partir de 31 de julho a 04 de agosto. O objetivo do projeto é estimular o interesse pelo universo audiovisual. A programação conta com Laboratório de Formação em Cinema, com foco na formação na área do audiovisual, e a Sessão Recorte, que promove o lançamento do filme produzido pelos alunos durante a atividade de formação, além de uma sessão com filmes exibidos na terceira edição do evento. Todas as atividades são gratuitas. O 3º FestCine Pedra Azul conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Gigante da Colina

Na próxima quarta-feira (03), às 17h30, no Shopping Vila Velha, será inaugurada a primeira loja do Gigante da Colina no Estado. A marca representa a torcida vascaína.

EXPOSIÇÃO

Tatiana Coutinho e a obra de Antonio Bokel
Tatiana Coutinho e a obra de Antonio Bokel:  harmonia em P&B Crédito: Cacá Lima

Alta gastronomia

Luiza Bragatto convida para o menu degustação de 9 etapas no seu Anasthacia Bistrô, na Enseada do Suá. 

Partiu, Sampa!

Angelina Côrtes, da Bazzar, viaja para São Paulo para acompanhar duas feiras de decoração: a Feira Abup, da Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes - Decor Show e Têxtil & Home, que acontece entre os dias 10 e 13 de agosto. E a ABCasa Fair, que acontece de 12 a 15. Os eventos são exclusivos a lojistas e profissionais do setor, voltado para os segmentos de decoração.

QUERIDAS DE RR

A farmacêutica Raigna Vasconcelos com amigas Ingrid Castro e Elayne Borel
Ingrid Castro,  Elayne Borel e Raigna Vasconcelos: encontro de mulheres de negócios Crédito: Divulgação

