Escritora do ES recebe personalidades em lançamento de livro no Rio

A jornalista e escritora Manoela Ferrari lançou, na terça-feira (26), Dia dos Avós, “A dinastia das Abelindas”, seu 12º livro e o terceiro para o público infantil. O evento aconteceu na Livraria Argumento, no Leblon, e ela aproveitou para autografar seu livro anterior, “Um Pingo fora do lugar”, lançado durante a pandemia. O evento estava marcado para as 17h e, às 16h30m, já havia amigos e convidados, muitos deles nomes da sociedade, à espera do seu autógrafo. O lançamento contou com as presenças de dois ex-presidentes da Academia Brasileira de Letras: os imortais professor Arnaldo Niskier e a escritora Nélida Piñon. Em breve, a obra será lançada em Vitória, com a presença de seu pai, Marilio Cabral, familiares e amigos capixabas.
O Centro Cultural Chico Chagas, criado pelo grande músico Chico Chagas, tecladista, acordeonista e compositor, homenageou o pesquisador musical Tarcísio Faustini, criando um palco que recebeu seu nome. Neste domingo (31), com a presença de Tarcísio, o palco será inaugurado no Jazz da Garagem, com música espetacular realizada por Chico Chagas (teclado), Fábio Calazans (guitarra), Gilson Muniz (voz), Ramon Kosvosky (bateria) e Victor Humberto (baixo). O Jazz na Garagem tem sido uma excelente opção para as tardes de domingo, recebendo a presença de amigos músicos e amigos amantes da boa música.