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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o vernissage do renomado Antonio Bokel em Vitória

Publicado em
30 jul 2022 às 02:15
Fabrício Noronha, Lara Brotas, Virginia Casagrande, Sandra Matias e Antonio Bokel
Fabrício Noronha, Lara Brotas, Virginia Casagrande, Sandra Matias e Antonio Bokel: na abertura da exposição “A POESIA ES_NO VERSO” Crédito: Cacá Lima
"A poesia está no verso – e em todos os outros espaços desta exposição". Assim o curador Victor Gorgulho abre seu texto crítico sobre a exposição “A POESIA ES_NO VERSO”, do artista carioca Antonio Bokel, que foi aberta nesta quinta-feira (28), na Galeria Matias Brotas, em Vitória. 
Em sua segunda exposição individual na galeria, Bokel apresenta pinturas, objetos e esculturas.  Seu trabalho faz parte das  maiores coleções brasileiras, como a de Gilberto Chateubriand, e podem ser conferidas no acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio) e no Museu de Arte do Rio (MAR). Confira quem prestigiou o vernissage da galeria de fotos de Cacá Lima. 

Vernissage de Antonio Bokel em Vitória

Mediadores judiciais

Com o objetivo de capacitar os futuros profissionais para atuação como mediadores judiciais junto ao Tribunal de Justiça ou extrajudiciais, e fortalecer suas capacidades técnicas e aperfeiçoar o conhecimento dos Métodos Adequados de Solução de Conflitos, a Esmages irá oferecer o curso de Mediação durante os meses de agosto e setembro. As instrutoras Marcia Cristina de Godoys Monteiro, Cirlene Farias Vasconcelos Guerra, Luciana da Luz Fernandes irão conduzir o curso.

Esquadrão do estilo

A consultora de imagem profissional Janaina Gurgel lançou a mentoria “Vestida para o Sucesso” e agora quer presentear alguém com uma transformação completa. A repaginada no estilo vai contar com mentoria de imagem pessoal, cabelo, maquiagem, roupa, sapato, bolsa e muito mais. Para participar é preciso responder no instagram de Janaina a pergunta: “O que é, pra você, estar vestida para o sucesso ?” (todas as regras na página da consultora). A melhor resposta, publicada até o dia 1º de agosto, ganha a transformação.

Partiu, Rio!

Viaja para o Rio de Janeiro, no próximo dia 03 de agosto, o cirurgião plástico Ariosto Santos para participar da Jornada Carioca de Cirurgia Plástica.

HAPPY HOUR

Vivian Coser entre Rubia e Rachel Menezes,
Vivian Coser entre Rubia e Rachel Menezes, da MZI Incorporadora: em  happy hour de 24 anos da empresa do mercado imobiliário capixaba Crédito: Cacá Lima

CABELEIREIRO DA MISS

O cabeleireiro Walace Menezes, responsável por cuidar das madeixas de Mia Mamede - a capixaba eleita Miss Universo Brasil -, dá as dicas de estilo da bela que encantou o país e agora vai se apresentar ao mundo: “Como o Espírito Santo levou 68 anos para ter uma Miss Brasil, e nós sempre olhamos os outros Estados coroados com um certo desejo, não quis tirar a sensação de apresentar uma verdadeira e tradicional Miss. Respeitei as características do rosto dela e fiz o cabelo com um ar mais moderno, porém com inspiração no cabelos de misses". Mia foi homenageada em desfile de carro aberto pelas ruas da Capital nesta semana e preparada pelas mãos de Walace. 

Nova carta de drinques

Paulo Henrique Miranda convida para o lançamento da nova carta de drinques do Balthazar, na terça-feira (02). 

Mesa redonda

O presidente do Instituto Aegea, Edison Carlos, participa na terça-feira (03) de uma mesa redonda em que será abordado o tema Saneamento na agenda ESG (sigla para Meio Ambiente, Social e Governança). A atividade faz parte da programação da Mec Show, no Pavilhão de Carapina. Edison Carlos tem mais de 20 anos de experiência no setor de saneamento básico e é um defensor das parcerias público-privadas como alternativa para o alcance da universalização dos serviços de água e esgoto tratados.

Nomeação honrosa

Representando o Espírito Santo nacionalmente, a advogada Flavia Brandão, especialista em Direito de Famílias e Sucessões, foi nomeada como membro consultora para a Comissão Especial de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. "Fiquei honrada com a nomeação e considero esse mais um passo na minha trajetória em defesa dos direitos das famílias. Pela comissão, incentivamos discussões sobre temas caros à área, trabalhando novos contextos sociais e evoluções da lei, visando incluir e reduzir a discriminação, promovemos maneiras mais pacíficas de resolução de conflitos, como mediação e conciliação, e podemos reforçar ou questionar entendimentos e jurisprudências. Fico feliz em contribuir", comenta.

VISITA

Alipio Neto, Chico Pinheiro e Monike Sabrina
Nosso Alípio Neto e  Monike Sabrina receberam  o ex-apresentador da Globo Chico Pinheiro em seu Manoá Eco Villa, em Costa Dourada  Crédito: Divulgação

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