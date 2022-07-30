Veja quem prestigiou o vernissage do renomado Antonio Bokel em Vitória

Representando o Espírito Santo nacionalmente, a advogada Flavia Brandão, especialista em Direito de Famílias e Sucessões, foi nomeada como membro consultora para a Comissão Especial de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. "Fiquei honrada com a nomeação e considero esse mais um passo na minha trajetória em defesa dos direitos das famílias. Pela comissão, incentivamos discussões sobre temas caros à área, trabalhando novos contextos sociais e evoluções da lei, visando incluir e reduzir a discriminação, promovemos maneiras mais pacíficas de resolução de conflitos, como mediação e conciliação, e podemos reforçar ou questionar entendimentos e jurisprudências. Fico feliz em contribuir", comenta.