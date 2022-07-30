Veja quem prestigiou o vernissage do renomado Antonio Bokel em Vitória

"A poesia está no verso – e em todos os outros espaços desta exposição". Assim o curador Victor Gorgulho abre seu texto crítico sobre a exposição “A POESIA ES_NO VERSO”, do artista carioca Antonio Bokel , que foi aberta nesta quinta-feira (28), na Galeria Matias Brotas, em Vitória.

Em sua segunda exposição individual na galeria, Bokel apresenta pinturas, objetos e esculturas. Seu trabalho faz parte das maiores coleções brasileiras, como a de Gilberto Chateubriand, e podem ser conferidas no acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio) e no Museu de Arte do Rio (MAR). Confira quem prestigiou o vernissage da galeria de fotos de Cacá Lima.

A consultora de imagem profissional Janaina Gurgel lançou a mentoria “Vestida para o Sucesso” e agora quer presentear alguém com uma transformação completa. A repaginada no estilo vai contar com mentoria de imagem pessoal, cabelo, maquiagem, roupa, sapato, bolsa e muito mais. Para participar é preciso responder no instagram de Janaina a pergunta: “O que é, pra você, estar vestida para o sucesso ?” (todas as regras na página da consultora). A melhor resposta, publicada até o dia 1º de agosto, ganha a transformação.

Com o objetivo de capacitar os futuros profissionais para atuação como mediadores judiciais junto ao Tribunal de Justiça ou extrajudiciais, e fortalecer suas capacidades técnicas e aperfeiçoar o conhecimento dos Métodos Adequados de Solução de Conflitos, a Esmages irá oferecer o curso de Mediação durante os meses de agosto e setembro. As instrutoras Marcia Cristina de Godoys Monteiro, Cirlene Farias Vasconcelos Guerra, Luciana da Luz Fernandes irão conduzir o curso.

O cabeleireiro Walace Menezes, responsável por cuidar das madeixas de Mia Mamede - a capixaba eleita Miss Universo Brasil -, dá as dicas de estilo da bela que encantou o país e agora vai se apresentar ao mundo: “Como o Espírito Santo levou 68 anos para ter uma Miss Brasil, e nós sempre olhamos os outros Estados coroados com um certo desejo, não quis tirar a sensação de apresentar uma verdadeira e tradicional Miss. Respeitei as características do rosto dela e fiz o cabelo com um ar mais moderno, porém com inspiração no cabelos de misses". Mia foi homenageada em desfile de carro aberto pelas ruas da Capital nesta semana e preparada pelas mãos de Walace.