Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a festa da nova diretoria do ES em Ação

Publicado em
27 jul 2022 às 12:13
Nova diretoria do Espírito Santo em Ação
A nova diretoria e o novo conselho deliberativo do Espírito Santo em Ação tomaram posse nesta terça-feira, em Vitória Crédito: Elani Passos
Foi super prestigiada a festa de posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação, nesta terça-feira (26), no Le Buffet Master, em Vitória. Fundado em 2003, o ES em Ação é uma organização não governamental e tem como missão mobilizar a classe empresarial para criar uma sociedade mais justa através do fortalecimento do ambiente de negócios e do desenvolvimento sustentável.
Em seu discurso de posse, o novo diretor-presidente Nailson Dalla Bernadina destacou o espírito de união e ação da instituição. “Só com a união de pessoas envolvidas e engajadas é que conseguiremos efetivamente colocar a mão na massa para construirmos um Espírito Santo à frente e avançar com nossos propósitos. E o principal deles está em nosso nome: a entrega da união é a ação”.  Luiz Wagner Chieppe é o novo presidente do Conselho Deliberativo da organização. A nova diretoria conta ainda com Rimaldo de Sá, Sérgio Mileipe, Gabriel Martins Feitosa, Fernando Peixoto Saliba, Rodrigo de Oliveira Gama e Rodrigo Saba Ruggiero.
Nós, do Espírito Santo em Ação, estamos em processo de escuta permanente em busca desse olhar para frente. Por isso iniciamos o novo ciclo trazendo um número maior de voluntários, com os mantenedores participando ativamente dessa construção coletiva.
O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande, da presidente da Findes Cris Samorini;  do presidente da Fetransportes, Renan Chieppe,  deputados federais e estaduais, empresários e mantenedores da instituição. 
A noite de cerimônia também homenageou os 16 fundadores, entre eles o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg,  com a entrega aos presentes da ata de fundação do ES em Ação, emoldurada em um quadro. A história do movimento também foi contada em vídeo pelo economista Orlando Caliman e o cientista político e pesquisador João Gualberto, ambos fundadores e membros do Conselho Deliberativo do ES em Ação.
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
Fábio Brasileiro, Renato Casagrande, Nailson Dalla Bernardina e Ricardo Pessanha Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
O presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, Márcia Chieppe e o presidente do Conselho Deliberativo do ES em Ação Luiz Wagner Chieppe Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
Cris Samorini (presidente da Findes) e Eduardo Fontes (presidente da Ademi-ES) Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
João Gualberto Vasconcellos, Rimaldo de Sá e Helinho Gualberto Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e o diretor do Sebrae Luiz Toniato Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
Renan Chieppe e Simone Garcia Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
Cleto e Bento Venturim Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
O presidente Nailson Dalla Bernardina e o deputado federal Da Vitória Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
O presidente da OAB-ES José Carlos Rizk e o deputado estadual Dr. Hércules Crédito: Elani Passos
Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação
Bartira, Flávia e Rodrigo Almeida Crédito: Elani Passos
Alexandre Theodoro
Em seu discurso de despedida do Conselho Deliberativo do ES em Ação, Alexandre Theodoro, citou a importância de Cariê Lindenberg, falecido em abril de 2021, na fundação da instituição Crédito: Elani Passos

Posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação

Veja Também

Dalla Bernadina assume ES em Ação e promete combater burocracia

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança