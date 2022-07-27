Veja quem prestigiou a festa da nova diretoria do ES em Ação

Em seu discurso de posse, o novo diretor-presidente Nailson Dalla Bernadina destacou o espírito de união e ação da instituição. “Só com a união de pessoas envolvidas e engajadas é que conseguiremos efetivamente colocar a mão na massa para construirmos um Espírito Santo à frente e avançar com nossos propósitos. E o principal deles está em nosso nome: a entrega da união é a ação”. Luiz Wagner Chieppe é o novo presidente do Conselho Deliberativo da organização. A nova diretoria conta ainda com Rimaldo de Sá, Sérgio Mileipe, Gabriel Martins Feitosa, Fernando Peixoto Saliba, Rodrigo de Oliveira Gama e Rodrigo Saba Ruggiero.