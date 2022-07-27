Veja quem prestigiou a festa da nova diretoria do ES em Ação

Foi super prestigiada a festa de posse da nova diretoria do Espírito Santo em Ação,
nesta terça-feira (26), no Le Buffet Master, em Vitória. Fundado em 2003, o ES em Ação é uma organização não governamental e tem como missão mobilizar a classe empresarial para criar uma sociedade mais justa através do fortalecimento do ambiente de negócios e do desenvolvimento sustentável.
Em seu discurso de posse, o novo diretor-presidente Nailson Dalla Bernadina destacou o espírito de união e ação da instituição. “Só com a união de pessoas envolvidas e engajadas é que conseguiremos efetivamente colocar a mão na massa para construirmos um Espírito Santo à frente e avançar com nossos propósitos. E o principal deles está em nosso nome: a entrega da união é a ação”. Luiz Wagner Chieppe é o novo presidente do Conselho Deliberativo da organização. A nova diretoria conta ainda com Rimaldo de Sá, Sérgio Mileipe, Gabriel Martins Feitosa, Fernando Peixoto Saliba, Rodrigo de Oliveira Gama e Rodrigo Saba Ruggiero.
O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande, da presidente da Findes Cris Samorini; do presidente da Fetransportes, Renan Chieppe, deputados federais e estaduais, empresários e mantenedores da instituição.
A noite de cerimônia também homenageou os 16 fundadores, entre eles o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, com a entrega aos presentes da ata de fundação do ES em Ação, emoldurada em um quadro. A história do movimento também foi contada em vídeo pelo economista Orlando Caliman e o cientista político e pesquisador João Gualberto, ambos fundadores e membros do Conselho Deliberativo do ES em Ação.