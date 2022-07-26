Dalla Bernadina assume ES em Ação e promete combater burocracia

Quero fazer uma reconexão com a sociedade e com os mantenedores através dos comitês. A pandemia fez com que mudássemos um pouco a forma de trabalho, mas o Espírito Santo é um Estado geograficamente pequeno, que as pessoas se conhecem. A proximidade, com todos discutindo os problemas e as soluções, ajuda muito na construção de um melhor ambiente de negócios. Vamos começar construindo seis comitês temáticos (educação, gestão pública, desenvolvimento, redes, formação de lideranças e gestão), cada diretoria vai tomar conta de um. E vamos dar sequência em projetos com evidentes bons resultados, caso das escolas em tempo integral. Vamos ter um trabalho muito forte de apoio à modernização da gestão pública, com um comitê trabalhando especificamente nesta área, buscando acelerar de maneira correta a transformação digital no setor público. Tem a pauta da infraestrutura e logística, onde vamos buscar apoio e diálogo com federações e demais atores. É muito importante o planejamento de longo prazo, uma característica histórica do ES em Ação. Participamos ativamente do 2025 e do 2030 (documentos que estabeleciam metas em várias áreas), hoje temos de cuidar para que as mudanças de governos não deixem os projetos estruturantes, de Estado, de lado.