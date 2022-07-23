Ensino e investimento em startups andam juntos em faculdades do ES

Crédito: Carlos Alberto

Esta aproximação nem sempre é fácil, afinal, buscar bons parceiros demanda tempo, inteligência e dinheiro. Faculdades como UVV e Fucape enxergaram nessa necessidade uma grande sala de aula para os alunos. Com algumas variações, são eles que fazem a aproximação, estudam os casos e, depois de feita a conexão, muitas vezes ajudam na gestão.

A Fucape, que tem um hub de inovação no campus da Fernando Ferrari, já colocou mais de R$ 2 milhões em 19 startups selecionadas e hoje auxiliadas pelos seus alunos, claro, sob a orientação de professores de várias disciplinas. O ciclo ainda não foi cumprido, mas lá na frente os alunos poderão até virar sócios das empresas.