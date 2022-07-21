Casa do Adubo: após venda, família vai buscar novos investimentos

Responsável pela explosão do faturamento na última década e pela negociação com a Nutrien, Raphael Covre, presidente da Casa do Adubo e representante da quarta geração da família Covre à frente do negócio, terá o desafio de olhar para frente e analisar novas possibilidades. Claro, antes disso, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) precisa aprovar a venda (deve levar uns 60 dias) e há uma transição a ser feita até o final do ano.

"A agenda ainda está muito tomada pela venda e pela transição, mas é claro que já olhamos para algumas coisas. Não há nada fechado, mas tecnologia passa pela cabeça. O sistema que toca a Casa do Adubo de ponta a ponta foi todo montado internamente, é algo que pode ser escalado, serve para vários negócios. Também gosto muito da área financeira, eu vim do mercado financeiro. É um segmento que apresenta muitas oportunidades e está crescendo muito. Vou analisar tudo com muita calma e depois disso tomar a decisão", adiantou Raphael Covre.