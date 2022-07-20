Por que a Ambipar, gigante da gestão ambiental, está de olho no ES?

Plantação de eucalipto no Norte do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Alguns poucos dias antes, em 29 de junho, a empresa comprou o laboratório Bioenv Análises Ambientais, sediado em Aracruz, que chamou atenção por conta dos profissionais qualificados e pela expertise nos segmentos de portos, mineração, petróleo e celulose. Passou a se chamar Ambipar Response Analytical.

Antes disso, em 29 de julho do ano passado, 70% da ControlPar Participações foi adquirida. Sediada em Vitória e com bases no Nordeste, a Control é focada na prevenção de acidentes. Desde então atende por Ambipar Response Espírito Santo.

Especialistas capixabas que acompanham o mercado afirmam que existem algumas explicações para o movimento da Ambipar no Estado. Os donos da empresa, fundada por Tércio Borlenghi Júnior, possuem terras no Estado há muitos tempo, conhecem bem a região. Há alguns anos, em Aracruz, tentaram até viabilizar a construção de um porto na região de Barra do Riacho, tendo a empresa Nutripetro à frente. O negócio acabou não andando. Eles também são donos da Brasil Ambiental Central de Tratamento de Resíduos, empresa responsável pela coleta de lixo e resíduos em Aracruz.

Além disso, mas não menos importante, por conta da concentração de grandes indústrias em um pequeno território, o Espírito Santo tornou-se berço de muitas empresas especializadas em gestão e controle ambiental. Companhias que, embora desconhecidas do grande público, são referência num mercado onde ter nome e legado é fundamental. O capital humano formado aqui também é muito qualificado.