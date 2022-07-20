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Mercado movimentado

Por que a Ambipar, gigante da gestão ambiental, está de olho no ES?

De julho do ano passado para cá a companhia fez três aquisições no Espírito Santo. Alta concentração de grandes indústrias explica, em parte, o movimento

Públicado em 

20 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ocupação em áreas de eucalipto da Suzano em municípios do norte capixaba
Plantação de eucalipto no Norte do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
No dia 7 de julho, saiu a informação de que a Ambipar, companhia brasileira especialista em gestão ambiental e que está num forte processo de compra de concorrentes, havia adquirido 100% da capixaba CTA Serviços em Meio Ambiente (agora Ambipar Response Fauna e Flora) - especializada em proteção da flora e reabilitação da fauna em caso de acidentes ambientais. Não foi a única incursão da gigante por aqui. Em menos de um ano foram três empresas compradas, um movimento bastante relevante.
Alguns poucos dias antes, em 29 de junho, a empresa comprou o laboratório Bioenv Análises Ambientais, sediado em Aracruz, que chamou atenção por conta dos profissionais qualificados e pela expertise nos segmentos de portos, mineração, petróleo e celulose. Passou a se chamar Ambipar Response Analytical.
Antes disso, em 29 de julho do ano passado, 70% da ControlPar Participações foi adquirida. Sediada em Vitória e com bases no Nordeste, a Control é focada na prevenção de acidentes. Desde então atende por Ambipar Response Espírito Santo.
Especialistas capixabas que acompanham o mercado afirmam que existem algumas explicações para o movimento da Ambipar no Estado. Os donos da empresa, fundada por Tércio Borlenghi Júnior, possuem terras no Estado há muitos tempo, conhecem bem a região. Há alguns anos, em Aracruz, tentaram até viabilizar a construção de um porto na região de Barra do Riacho, tendo a empresa Nutripetro à frente. O negócio acabou não andando. Eles também são donos da Brasil Ambiental Central de Tratamento de Resíduos, empresa responsável pela coleta de lixo e resíduos em Aracruz.
Além disso, mas não menos importante, por conta da concentração de grandes indústrias em um pequeno território, o Espírito Santo tornou-se berço de muitas empresas especializadas em gestão e controle ambiental. Companhias que, embora desconhecidas do grande público, são referência num mercado onde ter nome e legado é fundamental. O capital humano formado aqui também é muito qualificado.
Por conta principalmente desta última parte da explicação, a Ambipar e outras grandes da área, inclusive as capixabas, estão de olho no Estado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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