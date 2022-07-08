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Negócios

Ambipar anuncia compra da capixaba CTA

Conglomerado fez comunicado ao mercado no início da noite desta quinta-feira; intenção é ser líder mundial em serviços ambientais

Públicado em 

07 jul 2022 às 21:29
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Floresta - dia do meio ambiente
Ambipar Response Fauna e Flora surge com intenção de ser líder mundial em serviços ambientais Crédito: Shutterstock
A gigante Ambipar, conglomerado especialista em gestão ambiental, anunciou na noite de quinta-feira (07) a compra de 100% da capixaba CTA Serviços em Meio Ambiente. O comunicado ao mercado não informou os valores da operação. Em 2021, o faturamento da empresa do Estado ficou em R$ 21 milhões, com ebitda de R$ 5 milhões. O objetivo da Ambipar, que vem fazendo várias aquisições, é tornar-se líder mundial no seu segmento.
Fundada em 1993, a CTA possui 150 funcionários e é especializada em emergências direcionadas à preservação e proteção da flora e reabilitação da fauna em casos de acidentes. A empresa possui 21 bases nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A CTA passa a se chamar Ambipar Response Fauna e Flora.
A CTA também faz estudos e monitoramento da qualidade do ar, relacionamento com comunidades, monitora ruídos e vibrações, licenciamento e assessoria ambiental e estudos hidrológicos e oceanográficos.
A intenção da Ambipar é ampliar sua atuação e qualificar o atendimento em mercados como Brasil, América Latina, Europa e América do Norte. Somente no ano passado, a empresa fez 28 aquisições mundo afora.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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