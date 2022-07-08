Ambipar anuncia compra da capixaba CTA

Ambipar Response Fauna e Flora surge com intenção de ser líder mundial em serviços ambientais Crédito: Shutterstock

A gigante Ambipar, conglomerado especialista em gestão ambiental, anunciou na noite de quinta-feira (07) a compra de 100% da capixaba CTA Serviços em Meio Ambiente. O comunicado ao mercado não informou os valores da operação. Em 2021, o faturamento da empresa do Estado ficou em R$ 21 milhões, com ebitda de R$ 5 milhões. O objetivo da Ambipar, que vem fazendo várias aquisições, é tornar-se líder mundial no seu segmento.

Fundada em 1993, a CTA possui 150 funcionários e é especializada em emergências direcionadas à preservação e proteção da flora e reabilitação da fauna em casos de acidentes. A empresa possui 21 bases nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A CTA passa a se chamar Ambipar Response Fauna e Flora.

A CTA também faz estudos e monitoramento da qualidade do ar, relacionamento com comunidades, monitora ruídos e vibrações, licenciamento e assessoria ambiental e estudos hidrológicos e oceanográficos.