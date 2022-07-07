Termelétricas no ES: atrasos já fizeram BTG pagar R$ 96 milhões

A entrega dos empreendimentos estanca uma sangria aberta nos cofres dos investidores causada pelas multas dadas pelo governo por conta do atraso na entrega dos projetos. Pelo contrato assinado em outubro do ano passado, no leilão emergencial organizado pelo governo federal no auge da crise energética, a energia contratada deveria começar a ser entregue em 1º de maio, o que não aconteceu. Só no mês passado, por conta do atraso de maio, foram pagos R$ 96 milhões em multas. Por junho e um pedaço de julho haverá uma nova rodada de punições. Tudo previsto em contrato.