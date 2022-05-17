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Fila de navios no mar

Greve de caminhoneiros trava investimento estratégico no ES

São dois mil contêineres parados no Terminal de Vila Velha, o principal operador de cargas gerais do Estado. Sem ter como escoar as cargas, já começa a se formar fila no mar

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 07:00

Públicado em 

17 mai 2022 às 07:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Contêineres estão parados no Terminal de Vila Velha, o principal operador de cargas gerais do Estado
Contêineres estão parados no Terminal de Vila Velha, o principal operador de cargas gerais do Estado Crédito: Fernando Madeira
Iniciada na última quinta-feira (12), a greve dos caminhoneiros autônomos, que pedem um reajuste de 26% no valor do frete, já causa seus estragos. São dois mil contêineres parados no Terminal de Vila Velha, o principal operador de cargas gerais do Estado. Sem ter como escoar as cargas, já começa a se formar fila no mar. Dois navios já estão na barra aguardando ter onde colocar seus produtos.
No meio deste nó, três investimentos relevantes para a segurança energética do país: as termelétricas de Viana (Tevisa), Linhares e Povoação. Contêineres com equipamentos essenciais para a conclusão dos projetos estão parados no TVV aguardando uma solução para o movimento grevista.
Realizado em outubro do ano passado, auge do período de escassez hídrica que fez o país temer um novo apagão, o leilão emergencial de energia privilegiou quem entregasse o mais rápido possível a energia contratada. Claro, o governo pagou a mais por isso. O BTG Pactual viu aí uma oportunidade e entrou na empreitada. Resolveu colocar para andar três projetos, todos no Espírito Santo: Tevisa, Linhares e Povoação. Um investimento de R$ 1,1 bi.
Tudo era para estar pronto em 1 de maio, prazo não cumprido. O governo federal, cobrando multa das empresas, concedeu mais três meses. Se até agosto não sair, o governo pode romper o contrato e não pagar nada às empresas.
O que estava complicado, piorou com a greve. Uma conta bilionária está em jogo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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