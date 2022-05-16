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Saúde

Investimento da Unimed na Serra não é por acaso e vai continuar

A Serra, município que tem a maior população e o maior PIB do Espírito Santo, vai receber investimentos relevantes da cooperativa médica

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 15:43

Públicado em 

16 mai 2022 às 15:43
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Pronto Atendimento que a Unimed vai construir na Serra
Pronto Atendimento que a Unimed vai construir na Serra Crédito: Divulgação/Unimed Vitória
O investimento que beira os R$ 100 milhões que a Unimed Vitória fará no Pronto Antedimento da Serra não é por acaso. Além de ser o maior município do Estado (em termos populacionais e de PIB), a Serra abriga 30% de todo parque industrial capixaba, com uma grande massa de trabalhadores com carteira assinada. Importante lembrar que a maior parte das 378 mil vidas sob responsabilidade da cooperativa médica vem de clientes empresariais - o acordo da Unimed é com a empresa onde esse contingente de pessoas trabalha. Esta é a realidade dos planos de saúde.
Diante deste cenário e, claro, dos novos investidores no mercado capixaba, a cooperativa se viu diante da necessidade de uma presença maior no município serrano. "Sem dúvida há um grande potencial de crescimento ali. Hoje temos atendimento ambulatorial, passaremos a ter atendimento 24h, com uma estrutura bem robusta", destaca o presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.
Previsto para ser inaugurado, pelo menos a primeira parte, no segundo semestre de 2023, o Pronto Atendimento da Serra está sendo planejado de maneira modular, ou seja, crescerá conforme a demanda. Inicialmente o equipamento terá 7 mil m2 de área construída, só que o terreno tem 24 mil m2. Há espaço físico e mercado potencial para crescer. A construção de um hospital no local está no horizonte da Unimed. Ainda sem data, mas no horizonte.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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