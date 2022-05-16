Investimento da Unimed na Serra não é por acaso e vai continuar

Diante deste cenário e, claro, dos novos investidores no mercado capixaba, a cooperativa se viu diante da necessidade de uma presença maior no município serrano. "Sem dúvida há um grande potencial de crescimento ali. Hoje temos atendimento ambulatorial, passaremos a ter atendimento 24h, com uma estrutura bem robusta", destaca o presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

Previsto para ser inaugurado, pelo menos a primeira parte, no segundo semestre de 2023, o Pronto Atendimento da Serra está sendo planejado de maneira modular, ou seja, crescerá conforme a demanda. Inicialmente o equipamento terá 7 mil m2 de área construída, só que o terreno tem 24 mil m2. Há espaço físico e mercado potencial para crescer. A construção de um hospital no local está no horizonte da Unimed. Ainda sem data, mas no horizonte.