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Mercado de capitais

Unimed Vitória vai lançar fundo imobiliário e médicos poderão investir

Intenção da cooperativa é adotar modelo em todos os investimentos daqui para frente. Direção acredita que alternativa vai agilizar e facilitar expansão

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:19

Públicado em 

12 mai 2022 às 12:19
Abdo Filho

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Abdo Filho

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Crédito: Carlos Alberto
Com a concorrência cada vez mais acirrada, principalmente depois da chegada forte de fundos de investimento e empresas de fora ao mercado de saúde do Espírito Santo, a Unimed Vitória foi ao mercado de capitais em busca de soluções. Em breve, a cooperativa médica, com 378 mil vidas em sua carteira, vai lançar seu primeiro fundo imobiliário. Os cotistas financiarão as obras do Pronto Atendimento da Serra, um investimento que beira os R$ 100 milhões. Eles serão donos do terreno (24 mil m2) e do prédio (7,5 mil m2), a Unimed Vitória será a inquilina, pagando aluguel mensal.
A cooperativa já contratou uma consultoria de São Paulo para tocar a criação do fundo junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os documentos e diligências já estão em curso e a expectativa é de que tudo esteja pronto no começo do segundo semestre, afinal, as obras precisam começar ainda em 2022. A princípio, apenas médicos cooperados e outras cooperativas poderão entrar como cotistas. Taxas de juro, administração e instituição financeira responsável pelo fundo ainda não foram anunciados.

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Segundo Fernando Ronchi, presidente da Unimed Vitória, trata-se de um piloto para os futuros investimentos. "Vamos testar. Nossa expectativa é de que dê certo, seja bom para nós e para os cotistas. Assim sendo, faremos todos os nossos futuros investimentos dessa maneira. O terreno e o prédio são do fundo, a Unimed Vitória vai alugar e operar o espaço".
E vem mais investimento por aí. A Unimed adquiriu três imóveis do entorno do Hospital Unimed, na Leitão da Silva, também conhecido como Cias. O hospital será ampliado, provavelmente, a partir de 2024. Um novo fundo imobiliário será criado para esta finalidade.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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