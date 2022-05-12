Unimed Vitória vai lançar fundo imobiliário e médicos poderão investir

Crédito: Carlos Alberto

Com a concorrência cada vez mais acirrada, principalmente depois da chegada forte de fundos de investimento e empresas de fora ao mercado de saúde do Espírito Santo , a Unimed Vitória foi ao mercado de capitais em busca de soluções. Em breve, a cooperativa médica, com 378 mil vidas em sua carteira, vai lançar seu primeiro fundo imobiliário. Os cotistas financiarão as obras do Pronto Atendimento da Serra, um investimento que beira os R$ 100 milhões. Eles serão donos do terreno (24 mil m2) e do prédio (7,5 mil m2), a Unimed Vitória será a inquilina, pagando aluguel mensal.

A cooperativa já contratou uma consultoria de São Paulo para tocar a criação do fundo junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os documentos e diligências já estão em curso e a expectativa é de que tudo esteja pronto no começo do segundo semestre, afinal, as obras precisam começar ainda em 2022. A princípio, apenas médicos cooperados e outras cooperativas poderão entrar como cotistas. Taxas de juro, administração e instituição financeira responsável pelo fundo ainda não foram anunciados.

Segundo Fernando Ronchi, presidente da Unimed Vitória, trata-se de um piloto para os futuros investimentos. "Vamos testar. Nossa expectativa é de que dê certo, seja bom para nós e para os cotistas. Assim sendo, faremos todos os nossos futuros investimentos dessa maneira. O terreno e o prédio são do fundo, a Unimed Vitória vai alugar e operar o espaço".