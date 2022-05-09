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Plano de crescimento

Águia Branca vai comprar concorrentes para dobrar de tamanho até 2025

Aquisição de empresas faz parte de plano para acelerar expansão do grupo, que também foca em ganhos de produtividade para crescimento orgânico dos negócios

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

09 mai 2022 às 02:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Ônibus elétrico
A Vix Logística está expandindo sua atuação pelo país. Objetivo da Águia Branca é abrir o capital da empresa Crédito: Divulgação
A Vix Logística, empresa do grupo Águia Branca, fechou em março a compra da Servicarga Transportes e Serviços, empresa do Rio Grande do Sul especializada em logística do setor automotivo (um dos principais clientes da empresa é a Marcopolo/Volare). O negócio faz parte de um agressivo plano da Águia Branca de alcançar um faturamento anual, até 2025, de R$ 15 bilhões. No ano passado, as receitas do grupo ficaram em R$ 7,6 bilhões, ou seja, querem dobrar de tamanho.
Para dar um salto dessa magnitude, são duas as estratégias: crescimento orgânico em todas as divisões de negócios do grupo (passageiros, logística e comércio) e ida ao mercado para comprar concorrente relevantes em todos esses segmentos, principalmente logística e comércio. "A compra da Servicarga faz parte desse nosso planejamento denominado 2025", explicou Renan Chieppe, presidente do grupo Águia Branca.
Esse avanço faz parte também de um plano que há tempos está para sair do papel, a abertura de mercado da Vix Logística. Desde meados da década passada que a Águia Branca tem este plano, justamente no período em que o Brasil entrou na crise econômica e política, deixando o mercado acionário muito volátil e complicado para IPOs (oferta inicial de ações). "Tínhamos uma previsão para o final de 2021, mas reavaliamos e faremos num futuro próximo", afirmou Renan Chieppe.
Enquanto esse "futuro próximo" não chega, a Vix vai ganhando musculatura e terreno. A Servicarga coloca a empresa mais presente no Sul do Brasil e no mercado logístico do setor automotivo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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