Investimento em galpões explode no ES, com expansão de 50%

Dinheiro, economia, serviço Crédito: Carlos Alberto

Não é novidade para ninguém que o mercado imobiliário foi muito bem no ano passado e começou bem o ano. Mas dentro deste amplo segmento, tem uma área que deixaria até a economia chinesa com inveja: o mercado de galpões logísticos. Por conta da localização e dos incentivos tributários que recentemente foram renovados até 2032, este nicho do mercado imobiliário explodiu em terras capixabas.

Hoje, são 2 milhões de metros quadrados de galpões prontos. A expectativa é de que, até o final de 2022, mais 1 milhão de metros quadrados sejam entregues. Uma ampliação de 50% da área já instalada! Em termos de investimento, isso significa um aporte de R$ 1,3 bilhão. Os números são do Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo).

Toda essa nova área de armazenagem é considerada de ponta - com doca e pé direito de 14 metros - e está majoritariamente em quatro municípios: Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana.