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Crescimento chinês

Investimento em galpões explode no ES, com expansão de 50%

São mais de R$ 1 bilhão em obras de armazéns logísticos sendo tocadas no Estado. Previsão é de que tudo esteja pronto até o final de 2022

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:30

Públicado em 

04 mai 2022 às 19:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro
Dinheiro, economia, serviço Crédito: Carlos Alberto
Não é novidade para ninguém que o mercado imobiliário foi muito bem no ano passado e começou bem o ano. Mas dentro deste amplo segmento, tem uma área que deixaria até a economia chinesa com inveja: o mercado de galpões logísticos. Por conta da localização e dos incentivos tributários que recentemente foram renovados até 2032, este nicho do mercado imobiliário explodiu em terras capixabas.
Hoje, são 2 milhões de metros quadrados de galpões prontos. A expectativa é de que, até o final de 2022, mais 1 milhão de metros quadrados sejam entregues. Uma ampliação de 50% da área já instalada! Em termos de investimento, isso significa um aporte de R$ 1,3 bilhão. Os números são do Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo).
Toda essa nova área de armazenagem é considerada de ponta - com doca e pé direito de 14 metros - e está majoritariamente em quatro municípios: Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana.
O setor atacadista do Espírito Santo possui 1,8 mil empresas, fatura R$ 100 bilhões por ano, emprega 50 mil pessoas e cresce numa média anual de 10%.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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