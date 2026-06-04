Marjane Satrapi, a voz iraniana no exílio que transformou 'Persépolis' em literatura universal

Marjane Satrapi, autora franco-iraniana da história em quadrinhos 'Persépolis' Crédito: AFP via Getty Images

Marjane Satrapi, artista franco-iraniana e autora da graphic novel Persépolis, morreu aos 56 anos.

A agência France-Presse divulgou nesta quinta-feira (4/6), a notícia de sua morte, citando pessoas próximas à autora.

Em comunicado enviado à AFP, a família declarou: "Marjane Satrapi morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e o amor de sua vida."

Ripa, produtor, ator e roteirista sueco, morreu em 8 de abril do ano passado. Uma série de publicações recentes na conta de Instagram de Marjane Satrapi repetia a mensagem: "Perdi o amor da minha vida."

Crítica aberta do regime iraniano, Satrapi chegou à França em 1994 e obteve a nacionalidade francesa em 2006.

Foi com a graphic novel e a animação cinematográfica de Persépolis que a iraniana alcançou fama mundial. Na obra, a autora narra parte da própria infância e adolescência em Teerã. Naquele período, ela enfrentava as restrições impostas no Irã após a Revolução Islâmica de 1979, antes de ser enviada pelos pais à Europa.

A graphic novel e, posteriormente, a animação, conquistaram o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2007 e o César de Melhor Roteiro Adaptado em 2008.

No ano passado, Satrapi recusou a Ordem Nacional da Legião de Honra, a mais alta condecoração da França, em protesto contra o que chamou de "hipocrisia" do governo francês nas relações com o Irã. Ela criticou ainda as políticas de visto da França, que dificultam a saída de dissidentes iranianos rumo ao país europeu.

A artista afirmou que a recusa não era contra a França, mas que tinha a esperança de que o país se mantivesse fiel a seus princípios e valores.

Em sua mensagem, ao apontar o que chamou de "contradição" nas políticas francesas, disse que enquanto os filhos dos oligarcas do regime iraniano podem facilmente passar férias e se divertir na França, os jovens iranianos que lutam por liberdade não conseguem nem visto de turista.

Marjane Satrapi deixa uma vasta obra. Era conhecida sobretudo pelos livros e filmes Persépolis, Frango com Ameixas e Bordados.

Satrapi recusou a Ordem Nacional da Legião de Honra, a mais alta e prestigiada condecoração da França. Crédito: Getty Images

Persépolis recebeu vários prêmios na França e no exterior, entre eles o Prêmio de HQ do Ano da Feira do Livro de Frankfurt e o Prêmio Alex, da Associação de Bibliotecas dos Estados Unidos. O livro foi traduzido para cerca de 20 idiomas, vendeu mais de 400 mil exemplares na França e atingiu 1,2 milhão de cópias no mundo todo.

Para alguns, o sucesso de Satrapi vem de sua capacidade de dar concretude a conceitos completamente abstratos. Essa habilidade deu ao livro uma linguagem universal e permitiu que leitores no mundo todo se conectassem com Persépolis e o universo de sua narradora.

A graphic novel Mulher, Vida, Liberdade, primeira obra em quadrinhos da editora francesa Iconoclast, coordenada por Marjane Satrapi, foi publicada no aniversário da morte de Mahsa Amini

Amini era uma jovem curda iraniana de 22 anos que morreu em setembro de 2022 sob custódia da polícia da moralidade do Irã, após ser detida por supostamente descumprir o código de vestimenta islâmico. Sua morte desencadeou os protestos "Mulher, Vida, Liberdade", uma das maiores ondas de mobilização contra o regime iraniano em décadas.

Resultado da colaboração de mais de 20 ilustradores iranianos e estrangeiros, o livro saiu em duas versões, em francês e em persa, e retrata o movimento a partir de um breve panorama das lutas das mulheres e do histórico de patriarcado e misoginia no Irã.

Marjane Satrapi nasceu em 1969, em Rasht, mas cresceu em Teerã. Sua mãe era descendente de Naser al-Din Shah Qajar, xá do Irã no século 19. Aos 14 anos, foi enviada à Áustria para continuar os estudos. Após terminar o ensino médio, voltou ao Irã e ingressou na universidade.