Caixão vazio é encontrado em ponto de ônibus em Cachoeiro

Um caixão vazio foi encontrado abandonado em um ponto de ônibus às margens da Rodovia Fued Nemer (ES 166), no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). A situação inusitada foi registrada em vídeo (veja acima) e intrigou moradores.





"Foi algo assustador. O caixão foi retirado do local no início da manhã, mas os moradores ficaram bem assustados, pois temiam ter um corpo lá dentro. Quando abriram, tinha apenas um pó preto", contou Luan Herrera.





A Polícia Militar informou que foi ao local e confirmou que a urna estava vazia. Como não havia corpo no interior, o objeto foi deixado no local para ser recolhido pelos órgãos responsáveis.





Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que não foi acionada para atender à ocorrência.