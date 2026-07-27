Antirracismo não cabe em um documento

Há uma lição que se aprende rápido ao conduzir um comitê de diversidade dentro de uma empresa: nenhuma política antirracista se sustenta apenas no papel. Ela vive — ou morre — nas conversas do dia a dia, no modo como as pessoas se olham, se escutam e se reconhecem.





O Brasil acaba de celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho, e reunimos nossas colaboradoras em torno de um símbolo que parece simples, mas carrega séculos de história: as tranças.





Para muita gente, trança é estética. Para as mulheres negras, é memória. Conta-se que, no período da escravidão, os cabelos trançados serviram para esconder sementes e desenhar rotas de fuga — mapas de liberdade tecidos no próprio corpo. Falar de tranças, portanto, é falar de ancestralidade, de resistência e de identidade. É reconhecer que aquilo que um dia tentaram apagar hoje é orgulho.