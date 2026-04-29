Protagonismo negro: a força que transforma criatividade em negócios no ES

Há duas décadas, ela abriu o showroom com o seu nome e um catálogo de marcas reconhecidas no mercado, entre elas Lança Perfume, Animale Jeans e Maria Filó. "Só trabalhei na loja dos outros, estava na hora de ter meu negócio. As marcas são exclusivas no estado e 70% dos clientes estão conosco desde o início", celebra.





Além do showroom, no ano passado ela inaugurou a Casa Malê, uma loja de quase 300 metros quadrados onde marcas desejadas dialogam com peças vintage garimpadas por ela. "Cada detalhe celebra a criatividade e a brasilidade, valorizando a essência do trabalho artesanal, em especial de talentosos artesãos nordestinos. Essa loja me traz prazer".





A empresária sempre teve que vencer os desafios de ser mulher e negra. "Várias vezes já chegaram aqui perguntando a mim pela dona do negócio. Amo ser preta, e o meu maior desafio é ser mulher. Trabalho em um negócio masculino".





Mesmo sem ter cursado faculdade ou especialização, Silvana se considera uma empreendedora nata. "Não tive educação financeira; entre erros e acertos, construí algo grande, que impacta muitas vidas, e isso me dá orgulho. Minha missão é que as pessoas que trabalham comigo avancem e também possam abrir o seu próprio negócio".



