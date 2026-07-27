Festa com pisa da uva, dança italiana e vinho histórico agita Santa Teresa

O novo rótulo será apresentado durante a abertura oficial, na sexta (7), celebrando a tradição vitivinícola do município. Além da Matiello, outras seis vinícolas garantiram presença no parque de exposições com degustação e venda de seus produtos.





Um momento muito aguardado é a tradicional Pisa da Uva, que será realizada no domingo (9) e neste ano será acompanhada por uma apresentação de dança inspirada na cultura italiana.