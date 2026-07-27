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Festa com pisa da uva, dança italiana e vinho histórico agita Santa Teresa

A tradicional Festa do Vinho e da Uva do município chega à sua 27ª edição no Parque de Exposições, com entrada gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 17:20

27ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
O evento celebra a tradição vitivinícola de Santa Teresa. Foto:
 Acervo/Festa do Vinho e da Uva
Terra dos Colibris e também de bons vinhos produzidos nas montanhas capixabas, Santa Teresa será palco da 27ª Festa do Vinho e da Uva. A festa acontecerá entre os dias 7 e 9 de agosto no Parque de Exposições, com entrada gratuita. 

Comidas típicas, bebidas regionais, shows musicais e apresentações de dança italiana farão parte da programação, que traz entre os destaques o lançamento de um vinho comemorativo pelos 30 anos da Matiello, uma das vinícolas mais tradicionais da cidade teresense. 

O novo rótulo será apresentado durante a abertura oficial, na sexta (7), celebrando a tradição vitivinícola do município. Além da Matiello, outras seis vinícolas garantiram presença no parque de exposições com degustação e venda de seus produtos.


Um momento muito aguardado é a tradicional Pisa da Uva, que será realizada no domingo (9) e neste ano será acompanhada por uma apresentação de dança inspirada na cultura italiana. 

27ª Festa da Uva e do Vinho de Santa Teresa
A tradicional pisa da uva acontecerá no domingo (9). Foto:
 Acervo/Festa da Uva e do Vinho

Cerca de 500 quilos de uvas produzidas em Santa Teresa serão utilizados nos três dias de festa, sendo metade destinada à pisa e o restante à produção de aproximadamente 250 litros de suco de uva, que serão distribuídos de graça para o público.


Além de valorizar a produção local de vinhos e exaltar o legado dos imigrantes italianos em Santa Teresa, a Festa do Vinho e da Uva tem caráter beneficente. Toda a renda arrecadada pelo Lions Clube Santa Teresa Colibri, que realiza o evento, será destinada aos projetos sociais desenvolvidos pela instituição. 

Programação:

Sexta-feira (07/08)

18h - Abertura dos portões e dos estandes de expositores de vinho

19h - Espetáculo de abertura da Festa do Vinho e da Uva

19h30 - Eleição da Realeza do Vinho e da Uva 2026

21h30 - Lançamento do Vinho 30 anos Matiello

22h - Show com Léo Lima


Sábado (08/08)

14h - Abertura dos portões e dos estandes de expositores de vinho

14h - Recreação e atividades infantis

14h30 - Show com Soul Pop

15h30 - Teatro com Cabeluxo

17h - Tardezinha de pagode com o grupo Coisa Nossa

19h - Atrações culturais

20h - Show com Blacksete

22h - Show com Picnic Dogs

00h - Show com Evandro e Raniery


Domingo (09/08)

10h - Abertura dos portões e dos estandes de expositores de vinho

10h - La Camminatta Del Vino (Pisarella) – saída em frente à Prefeitura Municipal em direção ao Parque de Exposições 

13h30 - Pisa da Uva / atrações culturais

14h30 - Show com Forró Coisa Nossa

16h30 - Show com Maylon Meira

27ª Festa da Uva e do Vinho de Santa Teresa
Danças folclóricas talianas terão destaque na programação. Foto: Acervo/Festa da Uva e do Vinho

27ª FESTA DO VINHO E DA UVA

Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026

Onde: Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti. Rua Virgílio Germano Bassetti, S/N, Dois Pinheiros (Montanha), Santa Teresa
Entrada gratuita
Mais informações: @festadovinhoedauvast.

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