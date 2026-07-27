Festa com pisa da uva, dança italiana e vinho histórico agita Santa Teresa

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O novo rótulo será apresentado durante a abertura oficial, na sexta (7), celebrando a tradição vitivinícola do município. Além da Matiello, outras seis vinícolas garantiram presença no parque de exposições com degustação e venda de seus produtos.
Um momento muito aguardado é a tradicional Pisa da Uva, que será realizada no domingo (9) e neste ano será acompanhada por uma apresentação de dança inspirada na cultura italiana.
Cerca de 500 quilos de uvas produzidas em Santa Teresa serão utilizados nos três dias de festa, sendo metade destinada à pisa e o restante à produção de aproximadamente 250 litros de suco de uva, que serão distribuídos de graça para o público.
Além de valorizar a produção local de vinhos e exaltar o legado dos imigrantes italianos em Santa Teresa, a Festa do Vinho e da Uva tem caráter beneficente. Toda a renda arrecadada pelo Lions Clube Santa Teresa Colibri, que realiza o evento, será destinada aos projetos sociais desenvolvidos pela instituição.
Programação:
Sexta-feira (07/08)
18h - Abertura dos portões e dos estandes de expositores de vinho
19h - Espetáculo de abertura da Festa do Vinho e da Uva
19h30 - Eleição da Realeza do Vinho e da Uva 2026
21h30 - Lançamento do Vinho 30 anos Matiello
22h - Show com Léo Lima
Sábado (08/08)
14h - Abertura dos portões e dos estandes de expositores de vinho
14h - Recreação e atividades infantis
14h30 - Show com Soul Pop
15h30 - Teatro com Cabeluxo
17h - Tardezinha de pagode com o grupo Coisa Nossa
19h - Atrações culturais
20h - Show com Blacksete
22h - Show com Picnic Dogs
00h - Show com Evandro e Raniery
Domingo (09/08)
10h - Abertura dos portões e dos estandes de expositores de vinho
10h - La Camminatta Del Vino (Pisarella) – saída em frente à Prefeitura Municipal em direção ao Parque de Exposições
13h30 - Pisa da Uva / atrações culturais
14h30 - Show com Forró Coisa Nossa
16h30 - Show com Maylon Meira
27ª FESTA DO VINHO E DA UVA
Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026
Onde: Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti. Rua Virgílio Germano Bassetti, S/N, Dois Pinheiros (Montanha), Santa Teresa
Entrada gratuita
Mais informações: @festadovinhoedauvast.