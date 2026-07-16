Restaurante propõe cozinha clássica com vista encantadora para a Pedra Azul





Em frente à varanda do refúgio gastronômico, fundado há oito anos na Rota Azul, a formação rochosa aparece no horizonte "de perfil", escoltada pela Pedra das Flores e emoldurada, em primeiro plano, pelos galhos de uma araucária, árvore típica do Sul do Brasil.

Principal cartão-postal das montanhas capixabas, aentrega beleza vista de vários ângulos, mas um deles permite observá-la de uma perspectiva especialmente encantadora, a partir do