Restaurante propõe cozinha clássica com vista encantadora para a Pedra Azul

O lindo cenário é apenas um dos atrativos do lugar, que propõe - entre obras de arte, móveis de antiquário, plantas e adornos em total harmonia - uma cozinha clássica e digna de elogios.
À frente dela estão os sócios Gladstone Nascimento e João Carlos Lira Rocha, que têm na bagagem 15 anos de experiência com decoração e bufê para eventos. Entre as criações da dupla, destacam-se as terrines de tomate confit com molho pesto e de abacaxi caramelado com nozes, sementes, frutas secas e mel, servidas juntas como entrada (R$ 69).
Também muito requisitada para abrir as refeições, a coalhada com lâminas de socol, figos marinados em aceto balsâmico e azeite vai para a mesa com uma minifocaccia feita na casa (R$ 65).
Na seção de pratos, com cerca de 10 opções individuais, reina o bacalhau em posta com crosta crocante e arroz negro (R$ 198). Além desse campeão de pedidos, fazem sucesso o filé com mil-folhas de batata e molho escuro (R$ 172) e o carré de cordeiro com purê de berinjela e mix de grãos (R$ 178).
Recém-lançado, o ravióli de ossobuco com fonduta de provolone e crispy de alho-poró (R$ 149) é aconchego puro. Igualmente reconfortante, a cocada quente acompanhada por sorvete de leite (R$ 53) é uma boa dica de sobremesa, assim como o semifreddo de maracujá com frutas vermelhas e creme inglês (R$ 53).
O Passarin abre apenas para almoço e nos finais de semana, mas também pode ser reservado para jantares e eventos intimistas (consulte disponibilidade). Funcionamento: das 12h às 16h, de sexta a domingo e feriados, na Rota Azul, com acesso a partir do Km 72 da Rodovia Geraldo Sartório (ES-164), em Pedra Azul, Domingos Martins. Mais informações: @passarincasarestaurante.
Experiência gastronômica em Vila Velha
Um cardápio inspirado nas comidas juninas, com pratos que chegam à mesa em um espaço cercado de verde, no coração de Vila Velha: é o que promete a segunda edição do Jantar na Mata, assinado pelo chef Murilo Góes, da cozinha experimental Macunaíma.
O evento acontecerá nos dias 24 e 25 de julho, às 19h30, no cerimonial Bem-te-vila, com número limitado de convidados e sob reserva antecipada pelo site Sympla. Com formato de menu degustação, o jantar terá quatro etapas - uma entrada, dois pratos e uma sobremesa - e custará R$ 170 por pessoa (bebidas à parte).
Croquetes de milho e palmito com creme de castanha de caju e pimenta cambuci; caldo verde de taioba com desfiado de galinha e crispy de alho-poró; nhoque de polenta com ragu de carne; e bolo de pipoca com ganache de chocolate e crocante de pé de moleque são os itens do menu, que conta com alternativas vegetarianas e é isento de produtos lácteos. Mais informações: @macunaima.cozinha.
Bar com música no cardápio
Reaberto sob nova direção no início deste mês de julho, o bar Casa de Bamba traz novidades não apenas na agenda musical, mas também na carta de bebidas e no cardápio. Com capacidade para 150 pessoas, o point abre à noite de terça a sábado, das 18h à 0h, e a partir de 27/07 funcionará também para almoço, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30.
Na estufa, o bolinho de carne com chutney de tomate (R$ 20) divide a cena com a panceta com mel picante e maionese de cachaça (R$ 22). Na seção de pastéis, os recheios vão de camarão a jiló com carne, e o menu traz ainda opções como o Trio Crocante (de quiabo, jiló e berinjela empanados/R$ 37) e a coxinha de costela (R$ 48 a porção com seis).
À frente da cozinha, Dona Marlene, mãe do novo sócio-proprietário, Eduardo Lucas, propõe panelinhas de carne assada com batata, de frango recheado, de pernil com vinagrete e de camarão na moranga (R$ 32 cada uma). A carta de drinques, desenvolvida com a consultoria de Ricardo Cabelo e Ana Laura Nahas traz referências a ícones da música e um QR Code para que o público escute as playlists que inspiraram cada receita. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Mais informações: @casadebambavix.
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