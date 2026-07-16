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Pitadas

Restaurante propõe cozinha clássica com vista encantadora para a Pedra Azul

Conheça o Passarin, destaque entre os destinos gastronômicos da Rota Azul. Veja também: 2ª edição do Jantar na Mata e reabertura do bar Casa de Bamba
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 17:58

Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul
O restaurante existe há oito anos e fica na Rota Azul. Foto:
 Fernando Madeira
Principal cartão-postal das montanhas capixabas, a Pedra Azul entrega beleza vista de vários ângulos, mas um deles permite observá-la de uma perspectiva especialmente encantadora, a partir do Passarin Casa Restaurante

Em frente à varanda do refúgio gastronômico, fundado há oito anos na Rota Azul, a formação rochosa aparece no horizonte "de perfil", escoltada pela Pedra das Flores e emoldurada, em primeiro plano, pelos galhos de uma araucária, árvore típica do Sul do Brasil.
Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul
A Pedra Azul e a Pedra das Flores vistas do Passarin. Foto:
 Fernando Madeira

O lindo cenário é apenas um dos atrativos do lugar, que propõe - entre obras de arte, móveis de antiquário, plantas e adornos em total harmonia - uma cozinha clássica e digna de elogios. 


À frente dela estão os sócios Gladstone Nascimento e João Carlos Lira Rocha, que têm na bagagem 15 anos de experiência com decoração e bufê para eventos. Entre as criações da dupla, destacam-se as terrines de tomate confit com molho pesto e de abacaxi caramelado com nozes, sementes, frutas secas e mel, servidas juntas como entrada (R$ 69).          

Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul
Duo de terrines: abacaxi caramelado e tomate confit com pesto. Foto:
 Fernando Madeira

Também muito requisitada para abrir as refeições, a coalhada com lâminas de socol, figos marinados em aceto balsâmico e azeite vai para a mesa com uma minifocaccia feita na casa (R$ 65).


Na seção de pratos, com cerca de 10 opções individuais, reina o bacalhau em posta com crosta crocante e arroz negro (R$ 198). Além desse campeão de pedidos, fazem sucesso o filé com mil-folhas de batata e molho escuro (R$ 172) e o carré de cordeiro com purê de berinjela e mix de grãos (R$ 178).

Recém-lançado, o ravióli de ossobuco com fonduta de provolone e crispy de alho-poró (R$ 149) é aconchego puro. Igualmente reconfortante, a cocada quente acompanhada por sorvete de leite (R$ 53) é uma boa dica de sobremesa, assim como o semifreddo de maracujá com frutas vermelhas e creme inglês (R$ 53).


O Passarin abre apenas para almoço e nos finais de semana, mas também pode ser reservado para jantares e eventos intimistas (consulte disponibilidade). Funcionamento: das 12h às 16h, de sexta a domingo e feriados, na Rota Azul, com acesso a partir do Km 72 da Rodovia Geraldo Sartório (ES-164), em Pedra Azul, Domingos Martins. Mais informações: @passarincasarestaurante.         

Experiência gastronômica em Vila Velha

Um cardápio inspirado nas comidas juninas, com pratos que chegam à mesa em um espaço cercado de verde, no coração de Vila Velha: é o que promete a segunda edição do Jantar na Mata, assinado pelo chef Murilo Góes, da cozinha experimental Macunaíma.   


O evento acontecerá nos dias 24 e 25 de julho, às 19h30, no cerimonial Bem-te-vila, com número limitado de convidados e sob reserva antecipada pelo site Sympla. Com formato de menu degustação, o jantar terá quatro etapas - uma entrada, dois pratos e uma sobremesa - e custará R$ 170 por pessoa (bebidas à parte).    

Pratos do chef Murilo Góes para o evento Jantar na Mata, em Vila Velha
Nhoque, caldo, bolo e croquete fazem parte do menu executado pelo chef Murilo Góes. Foto: Olivier Schochlin

Croquetes de milho e palmito com creme de castanha de caju e pimenta cambuci; caldo verde de taioba com desfiado de galinha e crispy de alho-poró; nhoque de polenta com ragu de carne; e bolo de pipoca com ganache de chocolate e crocante de pé de moleque são os itens do menu, que conta com alternativas vegetarianas e é isento de produtos lácteos. Mais informações: @macunaima.cozinha

Bar com música no cardápio 

Reaberto sob nova direção no início deste mês de julho, o bar Casa de Bamba traz novidades não apenas na agenda musical, mas também na carta de bebidas e no cardápio. Com capacidade para 150 pessoas, o point abre à noite de terça a sábado, das 18h à 0h, e a partir de 27/07 funcionará também para almoço, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30.


Na estufa, o bolinho de carne com chutney de tomate (R$ 20) divide a cena com a panceta com mel picante e maionese de cachaça (R$ 22). Na seção de pastéis, os recheios vão de camarão a jiló com carne, e o menu traz ainda opções como o Trio Crocante (de quiabo, jiló e berinjela empanados/R$ 37) e a coxinha de costela (R$ 48 a porção com seis). 

Petiscos do bar Casa de Bamba, que reabriu no dia 03/07 sob nova direção. no Centro de Vitória
Point de samba no Centro de Vitória reabriu com o cardápio repaginado. Foto: Acervo/Casa de Bamba

À frente da cozinha, Dona Marlene, mãe do novo sócio-proprietário, Eduardo Lucas, propõe panelinhas de carne assada com batata, de frango recheado, de pernil com vinagrete e de camarão na moranga (R$ 32 cada uma). A carta de drinques, desenvolvida com a consultoria de Ricardo Cabelo e Ana Laura Nahas traz referências a ícones da música e um QR Code para que o público escute as playlists que inspiraram cada receita. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Mais informações: @casadebambavix

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