Restaurante de Guarapari une tradição japonesa, técnica francesa e tempero regional

Apesar de ter um nome ligado à cultura japonesa, o Izakaya Maneki, aberto há poucos meses no Centro de Guarapari, não se apresenta como um restaurante totalmente oriental.





Sua cozinha traz na base técnicas francesas, e a brasilidade se faz presente nas releituras do chef, o carioca Aruan Garcia. Publicitário experiente e entusiasta com formação em gastronomia, sob a batuta de profissionais como Laurent Suaudeau e Flávia Quaresma, ele comanda a casa ao lado da esposa, a designer capixaba Tatiana Menegatti.





Apesar das influências diversas, o Japão é a alma do negócio, e como o cardápio e a decoração indicam, também permeia a trajetória do Maneki. Antes de criá-lo, o casal teve um food truck especializado em yakisoba, o Senhor Yaki.