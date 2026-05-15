Restaurante de Guarapari une tradição japonesa, técnica francesa e tempero regional

Apesar de ter um nome ligado à cultura japonesa, o Izakaya Maneki, aberto há poucos meses no Centro de Guarapari, não se apresenta como um restaurante totalmente oriental.
Sua cozinha traz na base técnicas francesas, e a brasilidade se faz presente nas releituras do chef, o carioca Aruan Garcia. Publicitário experiente e entusiasta com formação em gastronomia, sob a batuta de profissionais como Laurent Suaudeau e Flávia Quaresma, ele comanda a casa ao lado da esposa, a designer capixaba Tatiana Menegatti.
Apesar das influências diversas, o Japão é a alma do negócio, e como o cardápio e a decoração indicam, também permeia a trajetória do Maneki. Antes de criá-lo, o casal teve um food truck especializado em yakisoba, o Senhor Yaki.
Nas mesas que ocupam dois salões climatizados e parte da calçada, o yakisoba não é o protagonista. Divide espaço com gyozas, onigiris, sandos, sushis, sashimis, makimonos, temakis, iguarias sazonais (como vieira e enguia) e oito opções de combinados (a partir de R$ 58, com 12 peças).
Os pescados usados nas receitas são conservados em uma câmara de maturação, posicionada na entrada do restaurante, e o shari, arroz avinagrado usado em grande parte das preparações japonesas, ganha um blend de temperos exclusivo, desenvolvido por Aruan.
Nas três sobremesas do menu, as influências regionais são evidentes. Além do pudim de cumaru com calda de missô (R$ 32), é possível pedir um gelato de matcha com castanha de caju e caramelo de missô (R$ 34) ou uma musse de chocolate servida com leite condensado e corn flakes (R$ 36).
Servido apenas às quartas-feiras, sob reserva antecipada, o lámen é preparado com um caldo bastante saboroso e elegante (baseado em uma receita do chef Laurent Suaudeau), macarrão, chashu (carne de porco cozida lentamente), ovo marinado, nori, quiabo grelhado, milho cozido, gengibre em conserva, cebolinha e óleos aromáticos de alho e pimenta (R$ 62). Outro diferencial do prato é o naruto artesanal, produzido semanalmente por Aruan.
Lançado nesta semana, o Kanpai Hour propõe um happy hour com cardápio exclusivo e promoção de bebidas, sempre às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 19h. O foco são pratos para compartilhar e petiscos para comer com as mãos, entre os quais estão o karaage com molho tonkatsu (R$ 36/seis unidades) e o atum em cubos com sour cream e fritas (R$ 48), servidos exclusivamente nesses dias e horários.
Às sextas e sábados, o restaurante abre para almoço das 12h às 14h com uma seleção de pratos, lanchinhos e combinados (estes custam a partir de R$ 63 com 18 peças e uma bebida inclusa).
O Izakaya Maneki funciona de terça a quinta, das 17h às 22h, e às sextas e sábados, das 12h às 14h e das 17h às 22h, na Rua Mercedes Costa Pimentel, 44, lojas 9, 10 e 11, Centro, Guarapari. Mais informações: @izakaya.maneki.
Pizza com sabores capixabas
Para comemorar o aniversário de 25 anos do Em Movimento, da TV Gazeta, a pizzaria Bontà Forno e Cucina lança uma novidade no cardápio a partir deste sábado (16). Criada pela chef Amanda de Queiroz, a pizza "Em Movimento" (R$ 79) propõe uma expedição pelos sabores típicos do Espírito Santo, combinando ingredientes como socol e abacaxi.
Disponível até o final de junho, a redonda especial contém muçarela fresca produzida em Alegre, abacaxi cultivado em Marataízes, fatias bem finas do tradicional socol de Venda Nova do Imigrante e, para finalizar, mollica fritta (farofa tradicional italiana feita com pão tostado, alho, azeite e ervas).
A Bontà fica na Prainha, em Vila Velha, na Rua Antônio Ataíde, 218, próximo à entrada do Convento da Penha. A pizzaria é a única da Grande Vitória certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e faz parte da lista de Excellent Pizzerias no Guia 50 Top Pizza Latin America 2026. Mais informações: @bontafornoecucina.
Fondue repaginado
Após três anos fora do cardápio, o fondue está de volta ao Outback Steakhouse, que servirá o produto por tempo limitado, até o dia 14 de junho, atendendo a pedidos de clientes.
A rede modernizou a apresentação do prato, incluindo bowls térmicas para manter a temperatura ideal durante toda refeição.
O fondue de queijo (R$ 159,90) combina cinco queijos derretidos e acompanha cubos de Ribs on the Barbie (costela suína ao molho barbecue), camarões empanados, filé mignon, sobrecoxa empanada, batatas Boomerang e pão australiano.
Já o Fondue de chocolate (R$ 99,90), preparado com chocolate meio amargo, chega à mesa com minicookies, trufas, morango, uva, marshmallow e o clássico pão australiano da rede.
Quem busca a experiência completa pode pedir o Combo Fondue, que reúne as versões de queijo e chocolate (R$ 224,90). O fondue está disponível nas unidades do Shopping Vitória, do Shopping Vila Velha e do Shopping Mestre Álvaro, para consumo no salão e via delivery. Mais informações: www.outback.com.br.
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