Vila Velha ganha novo restaurante japonês com rodízio e drinques

Combinados são destaque no menu à la carte Crédito: Ciro Trigo

Alaskan Sushi Lounge é o nome do mais novo restaurante japonês de Vila Velha. Aberto em setembro, próximo ao Bob's da Praia de Itaparica, o espaço tem no cardápio à la carte itens como ceviche, sushi, sashimi, temaki, hot filadélfia, yakisoba e harumaki.

Os combinados custam entre R$ 44,90 (20 hots) e R$ 219,90, valor do Alaskan, sugestão da casa com 37 itens. O ceviche tropical (R$ 38,90), feito de salmão em cubos com manga, geleia de pimenta, óleo de gergelim e raspas de coco, é destaque na seção de entradas.

Para quem curte rodízio, a modalidade também está disponível, de forma ilimitada, a partir de R$ 99,90 por pessoa. Eventualmente, a casa lança um rodízio com valor promocional para casal (R$ 179,80).

Ceviche tropical é servido no coco Crédito: Ciro Trigo

A ala dos drinques tem de caipisaquê a moscow mule - queridinho da clientela, e o preço dos alcoólicos varia de R$ 18,90 a R$ 29,90.

O Alaskan abre de terça a domingo, das 18h30 às 23h15 (no domingo às 18h) e fica na Rua Aniceto Frizzera Filho, 10, Praia de Itaparica. Mais informações: (27) 99755-2358 e @alaskan_sushi.

ÚLTIMOS DIAS PARA BOTECAR EM COLATINA

O festival Roda de Boteco em Colatina chegou à reta final nesta semana e o público tem até domingo (5/11) para avaliar alguns dos 21 bares e botecos participantes nos quesitos petisco, higiene, temperatura da bebida e atendimento.

O vencedor será anunciado no Botecão, evento de encerramento marcado para os dias 9, 10 e 11 de novembro, na Avenida Beira-rio. Os petiscos criados para o festival custam R$ 49,90 nos estabelecimentos e vêm acompanhados de uma cerveja como cortesia.

Chips de jiló do Paiol Bar Crédito: Olho Gordo

VINÍCOLA GAÚCHA LANÇA VINHO ZERO ÁLCOOL

Já ouviu falar de vinho sem álcool? A bebida já existe no Brasil e reflete uma tendência de mercado, atendendo a uma busca crescente de consumidores por produtos não alcoólicos.

De olho nessa tendência, a Cooperativa Vinícola Aurora acaba de lançar o Zero Álcool Rosé, elaborado com suco de uva das variedades Moscato, Lorena e Bordô e levemente gaseificado.

A bebida está à venda pelo e-commerce da Aurora por R$ 29,90 a garrafa (+ frete) e chegará até o final deste mês de novembro às redes de supermercados Carone, Extrabom e Assaí.

Vinho rosé zero álcool é levemente gaseificado Crédito: Eduardo Benini