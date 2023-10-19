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Pitadas

Vila Velha ganha bar de cachaças no Parque das Castanheiras

Alambique traz releituras da comida brasileira de boteco. Veja também: lançamentos no Enbrasa e novos cafés da Buaiz Alimentos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 19:29

Petisco do bar Alambique, em Vila Velha
Costelinha de porco na cachaça  Crédito: Bruno Gonçalves
O Alambique, mais novo point gastronômico do Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, rende homenagens à cachaça e à comida brasileira de boteco, apostando em releituras criativas, como a pipoquinha de moela (em que a iguaria é empanada e frita). 
O empreendimento é o caçula do grupo Uaine, que pertence ao empresário Leonardo Freitas e do qual também fazem parte restaurantes como Aleixo, Ugo, Tomatto e Canto do Vinho.   
Quem assina o cardápio, que contém ainda paella caipira, galinhada, chips de jiló, quiabo frito e carne de panela com picles de maxixe, é o chef cachoeirense Raul Carvalho.
Os preços dos pratos e petiscos variam entre R$ 16 (caldo de mocotó) e R$ 98 (camarão grelhado com ervas e alho laminado). 
No centro do salão, um alambique de cobre faz as honras da casa, que reúne em suas prateleiras mais de 250 rótulos de cachaça. O responsável pela seleção dos rótulos, garimpados em diversos estados do país, é o sommelier Rafael Pedroni.  
Ambiente do bar Alambique, inaugurado em Vila Velha
Prateleiras reúnem mais de 250 rótulos de cachaça  Crédito: Bruno Gonçalves
Além de servir drinques feitos com a cachaça capixaba Da Mata, que também pertence ao grupo Uaine, o bar conta com serviço volante de doses da bebida, feito em um carrinho de cachaças que passa entre as mesas ao toque de um sino.  
As paredes do Alambique, inaugurado em 29/09 no espaço onde funcionava o restaurante Peroá, retratam pontos turísticos e praias de Vila Velha, ilustrados pela muralista Emily Ohany.      
O ambiente é aberto e equipado com seis televisores, que exibem jogos de futebol e shows musicais. O Alambique funciona quarta e quinta, das 18h às 23h30; sexta, das 18h à 0h; sábado, das 11h30 à 0h ; e domingo, das 11h30 às 18h. Rua Rio Branco, 127. Mais informações: @alambique.es.   
Croquetes do bar Alambique, em Vila Velha
Bolinhos de moqueca, de feijoada e de pernil  Crédito: Bruno Gonçalves

ENTRE HAMBURGUINHOS E EMPANADAS 

Também na Praia da Costa, o restaurante Enbrasa Sliders e Espetos acaba de incluir novidades no cardápio. Destaque para as empanadas, que saem em três versões: Caprese, Cebola & Queijo, Calabresa & Cogumelos e Doce de Leite com Queijo (a partir de R$ 9,90 a unidade).   
Na ala dos sliders (mini hambúrgueres ao estilo americano), há lançamentos como o Sertãozinho, feito com burger de carne de sol, queijo coalho, melado de cana, vinagrete de pimenta biquinho e maionese de coentro (R$ 17,90). Av. Hugo Musso, 1.045, lojas 5 e 6, Vila Velha. Mais informações: @en.brasa.     
Hambúrguer no formato slider do restaurante Enbrasa, em Vila Velha
Sliders são mini hambúrgueres ao estilo americano Crédito: Enbrasa/Divulgação

VAI UM CAFÉ ESPECIAL AÍ? 

A Buaiz Alimentos acaba de lançar uma linha de cafés especiais, a Número Um Sentidos, composta de grãos 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas. 
São três produtos: Montanhas Capixabas (250g), Gourmet (250g) e Espresso Gourmet (500g), e o preço sugerido nos pontos de venda varia entre R$ 14,29 e R$ 37,90, de acordo com o café escolhido. Mais informações: @buaizalimentos. 
Linha de cafés especiais Sentidos, da Número 1
Nova linha de cafés conta com três produtos  Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

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