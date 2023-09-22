Vila Velha ganha food park de três andares na Praia de Itaparica

Com oito estações gastronômicas, que incluem de comida de boteco a sushi, o Sky Food Park abrirá suas portas para o público na próxima terça-feira, 26/09, às 18h, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
O novo point é considerado o maior do Estado nesse modelo de negócio, que consiste em praças de alimentação, geralmente a céu aberto, com diversas operações de comida e bebida (em sua maioria food trucks).
A capacidade informada pela assessoria de imprensa do Sky é 250 pessoas sentadas, em uma área de aproximadamente mil metros quadrados.
Na estrutura de três andares, construída com base de contêineres e decorada com jardins verticais e luminárias de corda náutica, estarão reunidos o mexicano Mexicanto, o japonês Kymer Sushi, a cafeteria Léston Café & Patisserie, a sorveteria e açaiteria Mille Gusti, a petiscaria mineira Casa Haron, a creperia Taboon e as franquias Joe’s Costelaria & Texas BBQ e Outbêco .
Sky Food Park
Na primeira semana de funcionamento, o food park abrirá às 18h, fechado às 23h terça, quarta, quinta e domingo e à meia-noite sexta e sábado. A previsão é de que em outubro abra também para almoço, a partir das 11h.
A casa, que é pet friendly, conta com espaço kids e terá música ao vivo periodicamente, usa o seguinte método para pagamentos: o cliente recebe na entrada um cartão para realizar os pedidos e, ao final da visita, pode pagá-lo tanto nos restaurantes do food park como em totens instalados no local ou diretamente no caixa.
As bebidas serão vendidas em dois bares, um no primeiro e um no segundo andar, com opções de drinque, suco, refrigerante, chope artesanal (King Bier) e cerveja. O terceiro andar poderá ser reservado para eventos privativos, de até 100 pessoas. Av. Estudante José Júlio de Souza, 411. Mais informações: @skyfoodpark.
CHURRASCO NOBRE
No próximo dia 28/09, às 20h, a loja de carnes Picanha do Chefe fará a primeira edição da Confraria do Chefe, na Churrascaria Valentim (BR 262, 702, Vila Capixaba, Cariacica).
Comandada pelo chef Guilherme Resende, a experiência terá o formato de menu degustação, com cortes nobres em um churrasco ao estilo dos argentinos e uruguaios.
O valor por pessoa é R$ 150 e as bebidas serão cobradas à parte. Reservas e mais informações: (27) 99242-4132 e @picanhadochefe.
TRILOGIA PICANTE
Após lançar produtos saborizados nas categorias maionese, catchup e mostardas, a Heinz anunciou sua entrada em uma nova categoria, a de pimentas. A nova linha de produtos da marca vem com três opções e diferentes níveis de picância.
As pimentas Thai, Korean e Mexican foram concebidas com a participação de um grupo de consumidores auxiliados por chefs.
Feita com sweet chilli, a Thai é a mais suave das três, e seu sabor adocicado combina com camarão empanado e dadinho de tapioca, por exemplo. Já a Korean tem um sabor mais marcante, no estilo asiático, e traz gochujang e óleo de gergelim em sua composição. É ideal para gyozas, tempurás e lámens.
A Mexicana, com notas defumadas, é feita com jalapeño e é a mais intensa do trio. As novas pimentas já estão disponíveis para compra online através da loja oficial da marca na Amazon ou nos pontos de vendas espalhados por todo o Brasil.
Correção
22/09/2023 - 5:56
Diferentemente do que foi informado na primeira versão desta coluna, o food park contará com dois bares para a venda de bebidas, e não um. O texto foi corrigido.