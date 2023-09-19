Jantar solidário reúne 14 chefs do ES no Iate Clube; veja menu

VALOR DO CONVITE
CARDÁPIO E CHEFS PARTICIPANTES
- Coalhada seca e miniquibe - Brígida Alexandre (Cedrus Libani Contemporânea)
- Quibe cru e homus - Sâmia Sassine (Mimos do Líbano)
- Arroz de polvo - Assis Teixeira (Domus Itálica Ristorante)
- Cordeiro Acquamarine com arroz negro - Dunga Dantas (Acquamarine Restaurante)
- Arroz caldoso de mignon com crispy de cebola - Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia)
- Fusilli com ragu toscano - Juarez Campos e Pedro Kucht (Oriundi)
- Camarão Soliah | Júlia Faria (Daju e Solar da Praia) e Vinícius Cavalcante (Eliah e Peppe)
- Nhoque de batata na fonduta de parmesão com ragu de ossobuco - Kamila Zamprogno (Restaurante Cafe Haus)
- Salada de bacalhau - Toninha De Nadai (Mãos do Coração)
- Gelatos - Flávia Gama (Chocolateria Brasil)
- Torta de palha italiana com limão siciliano e coulis de morango - Mônica Castelli (Nóz Comida Afetiva) e Raíssa Franzotti (Delicatus e Cozinha da Rá)
ONG atende 240 crianças e adolescentes
A Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) é uma organização da sociedade civil situada na região da Grande São Pedro, sem fins lucrativos, de caráter socioeducativo, tecnológico, cultural, esportivo, de segurança alimentar e nutricional. Foi fundada em 1983 pela Igreja Batista da Praia do Canto para servir aos mais necessitados, com especial atenção às crianças e adolescentes, estendendo as ações às suas famílias e à comunidade local da região da Grande São Pedro em Vitória. Atuando há 40 anos na região, a ONG atende no momento 240 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos oferecendo refeições e diversas ocupações no período de contraturno escolar.
Quando: 27/09 (quarta-feira), às 19h30
Onde: Restaurante Aquamarine, no Iate Clube de Vitória. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória
Quanto: R$ 280 por pessoa (inclui comida e bebida). O valor arrecadado com a venda dos convites será destinado à Fundação Beneficente Praia do Canto
Pontos de venda: Restaurante Aquamarine (Iate Clube), Guarde Mais Vitória ou neste link
Realização: Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e Iate Clube do Espírito Santo (Ices).