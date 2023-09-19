Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comida, bebida e música

Jantar solidário reúne 14 chefs do ES no Iate Clube; veja menu

Além Mar será realizado no dia 27 de setembro e terá renda revertida para a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que atende crianças e adolescentes da Grande São Pedro
Evelize Calmon

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 17:14

Chefs Júlia Faria, Pedro Kucht, Mônica Castelli e Vinicius Cavalcante estarão no evento Crédito: Arquivo pessoal
Na próxima quarta-feira, 27 de setembro, a partir das 19h30, será realizada a segunda edição do Jantar Solidário Além Mar, que reunirá 14 chefs do Espírito Santo à frente de um banquete com pratos libaneses, portugueses, italianos e brasileiros.
O evento é promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES) junto com a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), ONG que atende crianças e adolescentes da Grande São Pedro, em Vitória. 
O cardápio do jantar (confira abaixo) inclui entradas, pratos principais e sobremesas assinados pelos chefs Dunga Dantas, Juarez Campos, Pedro Kucht, Assis Teixeira, Julia Faria, Sâmia Sassine, Toninha Denadai, Hugo Grassi, Vinicius Cavalcante, Flávia Gama, Brígida Alexandre, Kamila Zamprogno, Raíssa Franzotti e Mônica Castelli.
Além do menu com todos os comes e bebes já inclusos, o Além Mar terá atrações musicais: a banda Trilha e o DJ Romão.

VALOR DO CONVITE 

O convite custa R$ 280 por pessoa e dá direito a consumir todos os pratos, sobremesas e bebidas - inclusive chope e vinho, que serão servidos à vontade. Confira os pontos de venda no final desta matéria. 
“É um momento de experiência gastronômica única, uma vez que não é comum termos todos esses chefs tão talentosos juntos. E além disso, ao comprar o convite estaremos contribuindo para um projeto que há quarenta anos atende a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”, explica Patrícia Asseff, diretora da Fundação Beneficente Praia do Canto.

CARDÁPIO E CHEFS PARTICIPANTES 

Entradas:
  • Coalhada seca e miniquibe - Brígida Alexandre (Cedrus Libani Contemporânea)
  • Quibe cru e homus - Sâmia Sassine (Mimos do Líbano)
Pratos principais:
  • Arroz de polvo - Assis Teixeira (Domus Itálica Ristorante)
  • Cordeiro Acquamarine com arroz negro - Dunga Dantas (Acquamarine Restaurante)
  • Arroz caldoso de mignon com crispy de cebola - Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia)
  • Fusilli com ragu toscano - Juarez Campos e Pedro Kucht (Oriundi)
  • Camarão Soliah | Júlia Faria (Daju e Solar da Praia) e Vinícius Cavalcante (Eliah e Peppe)
  • Nhoque de batata na fonduta de parmesão com ragu de ossobuco - Kamila Zamprogno (Restaurante Cafe Haus)
  • Salada de bacalhau - Toninha De Nadai (Mãos do Coração)
Sobremesas:
  • Gelatos - Flávia Gama (Chocolateria Brasil)
  • Torta de palha italiana com limão siciliano e coulis de morango - Mônica Castelli (Nóz Comida Afetiva) e Raíssa Franzotti (Delicatus e Cozinha da Rá)

ONG atende 240 crianças e adolescentes

A Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) é uma organização da sociedade civil situada na região da Grande São Pedro, sem fins lucrativos, de caráter socioeducativo, tecnológico, cultural, esportivo, de segurança alimentar e nutricional. Foi fundada em 1983 pela Igreja Batista da Praia do Canto para servir aos mais necessitados, com especial atenção às crianças e adolescentes, estendendo as ações às suas famílias e à comunidade local da região da Grande São Pedro em Vitória. Atuando há 40 anos na região, a ONG atende no momento 240 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos oferecendo refeições e diversas ocupações no período de contraturno escolar. 

2º JANTAR SOLIDÁRIO ALÉM MAR
Quando: 27/09 (quarta-feira), às 19h30
Onde: Restaurante Aquamarine, no Iate Clube de Vitória. Praça do Iate, 200, Praia do Canto, Vitória
Quanto: R$ 280 por pessoa (inclui comida e bebida). O valor arrecadado com a venda dos convites será destinado à Fundação Beneficente Praia do Canto
Pontos de venda: Restaurante Aquamarine (Iate Clube), Guarde Mais Vitória ou neste link
Realização: Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) e Iate Clube do Espírito Santo (Ices).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados