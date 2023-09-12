Festival em Vila Velha tem menu completo a partir de R$ 69,90

Com menus compostos de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo promocional a partir de R$ 69,90, individual ou para duas pessoas, o festival gastronômico Praia Gourmet chegou nesta semana à sua quarta edição em cinco restaurantes do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
O festival acontece sempre de segunda a quinta-feira, até 28 de setembro, no almoço e no jantar de acordo com os horários da casa escolhida (consulte-os na lista abaixo).
Participam do Praia Gourmet D.O.C. Gastronomia Parrilla e Vinhos (variado), Nagairô Sushi (japonês), Pecorino Bar & Trattoria (italiano), Coco Bambu (variado) e Domus Itálica (italiano).
Segundo o gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar, a expectativa para a quarta edição do evento é alta, já que as edições anteriores foram um sucesso. “Desta vez temos mais restaurantes participando. A novidade é o Nagairô Sushi, que participa pela primeira vez, deixando ainda mais completa essa ação que já virou tradição para os nossos clientes".
MENUS E HORÁRIOS* DOS RESTAURANTES
*De segunda a quinta-feira.
D.O.C. GASTRONOMIA - Almoço (11h30 às 15h) e jantar (18h às 22h)
- Entrada: Croquetas de cordeiro ou Brusqueta da casa
- Prato principal: Frango grelhado com arroz caipira, farofa de banana e aioli de alho assado ou Rabada com polenta e agrião
- Sobremesa: Cheesecake de coalhada com geleia de morango ou Sorvete do dia com crumble
DOC Gastronomia - 4º Praia Gourmet
NAGAIRÔ SUSHI - Apenas almoço (12h às 15h)
- Entrada: Carpaccio trufado de salmão
- Prato principal: 4 sashimi salmão, 2 niguiri de salmão temperado, 2 dyo de salmão, uramaki de salmão e batera de salmão com crispy de batata doce
- Sobremesa: Banana flambada com sorvete de creme.
PECORINO BAR & TRATTORIA - Almoço e jantar (11h30 às 22h)
- Entrada: Brusqueta do dia, Polenta frita ou Croquete de carne
- Prato principal: Risoto de funghi com mel trufado, Espaguete ao molho de mix de cogumelos, Espaguete ao alho e óleo com frango recheado, Risoto de limão com peroá empanado ou Saltimbocca de carne com fettuccelli ao alho e óleo
- Sobremesa: Pudim de leite, Sorvete ou Musse de maracujá.
COCO BAMBU: menu a R$ 139,80 para duas pessoas - Almoço (11h30 às 15h) e jantar (17h às 22h30)
- Entrada: Cesta de torrada e pão de queijo, porção de fritas ou porção de pastéis de queijo com quatro unidades.
- Prato principal: Opção 1 - Camarão Praia de Itamaracá (arroz à grega coberto com camarões à milanesa e molho de tomate, gratinado com queijo muçarela e acompanhado por batata palha). Opção 2 - Camarão Praia de Boa Viagem (camarões refogados com alho e cebola, flambados no vinho branco, servidos sobre espaguete ao molho bechamel e espinafre, gratinado com queijos muçarela e parmesão). Opção 3: Camarão Praia de Olinda (camarões refogados com alho e cebola servidos sobre arroz cremoso com manjericão, envolvido com molho branco e gratinado com queijo muçarela, acompanhado por batata palha). Opção 4: Camarão Praia de Tamandaré (espaguete italiano coberto com molho de tomate fresco acrescido de tomate seco, azeitona, rúcula e camarões). Opção 5 - Meia Carne de Sol do Sertão (arroz de leite com queijo coalho coberto com carne de sol desfiada e refogada na manteiga da terra com cebola roxa, nata e coentro, gratinada com queijo coalho e acompanhada por macaxeira frita).
- Sobremesa: Cocada de forno ou Pudim de leite (individuais).
DOMUS ITÁLICA - Almoço (11h30 às 17h) e jantar (19h às 23h)
- Entrada: Gourjons de linguado ao molho de limão siciliano ou Carpaccio clássico
- Prato principal: Risoto de funghi com iscas de filé mignon ou Bacalhau Passione com linguine
- Sobremesa: Abacaxi caramelizado com sorvete de creme ou Brownie com sorvete e calda de chocolate.
Domus Itálica - 4º Praia Gourmet
FESTIVAL GASTRONÔMICO PRAIA GOURMET - 4ª EDIÇÃO
Quando: de 11 a 28 de setembro (sempre de segunda a quinta-feira)
Onde: restaurantes DOC, Nagairô, Pecorino, Coco Bambu e Domus Itálica, localizados no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Quanto: a partir de R$ 69,90* por pessoa o menu completo com entrada, prato principal e sobremesa
* Coco Bambu: o menu custa R$ 139,80 para duas pessoas.
** Nagairô Sushi: o menu promocional é válido apenas no almoço, até 15h
Mais informações: @shoppingpraiadacosta.
Quando: de 11 a 28 de setembro (sempre de segunda a quinta-feira)
Onde: restaurantes DOC, Nagairô, Pecorino, Coco Bambu e Domus Itálica, localizados no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Quanto: a partir de R$ 69,90* por pessoa o menu completo com entrada, prato principal e sobremesa
* Coco Bambu: o menu custa R$ 139,80 para duas pessoas.
** Nagairô Sushi: o menu promocional é válido apenas no almoço, até 15h
Mais informações: @shoppingpraiadacosta.