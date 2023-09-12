Festival em Vila Velha tem menu completo a partir de R$ 69,90

de 11 a 28 de setembro (sempre de segunda a quinta-feira)

restaurantes DOC, Nagairô, Pecorino, Coco Bambu e Domus Itálica, localizados no Shopping Praia da Costa.

Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

a partir de R$ 69,90* por pessoa o

menu completo com entrada, prato principal e sobremesa

* Coco Bambu: o menu custa R$ 139,80 para duas pessoas.

** Nagairô Sushi: o menu promocional é válido apenas no almoço, até 15h

@shoppingpraiadacosta.