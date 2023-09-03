Arroz de forno com picadinho de carne é prático e econômico

Cozinhe o arroz conforme instruções da embalagem e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite, frite a cebola até que fique transparente, adicione o alho e refogue por dois minutos.

Coloque a carne e deixe refogar, mexendo sempre, por mais cinco minutos.

Acrescente tomate, caldo de carne e cozinhe em fogo médio com a panela semitampada até a carne ficar no ponto – se for necessário, adicione mais caldo de carne.

Quando ela já estiver macia, coloque ervilha, palmito, cheiro-verde, pimenta-do-reino e sal a gosto. Adicione o arroz e mexa bem.

