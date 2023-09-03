Arroz de forno com picadinho de carne é prático e econômico

Arroz de forno é uma receita prática, barata e muito saborosa, ideal para aproveitar aquele famoso "resto dontê", ou seja, as sobras da refeição anterior.
Sobrou arroz? Sobrou picadinho? Tem queijo na geladeira? Está dada a deixa para um novo prato que tem tudo para ser um sucesso.
Nossa receita vem com algumas ideias para incrementar o arroz: ervilha, palmito picado e claro, bastante parmesão para gratinar. Confira o passo a passo.
ARROZ DE FORNO COM PICADINHO DE CARNE
INGREDIENTES:
- 200g de arroz
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 5 dentes de alho picados
- 200g de carne (patinho) picada
- 2 tomates, sem sementes, picados
- 2 xícaras (chá) de caldo de carne
- 1 xícara (chá) de ervilhas
- ½ xícara (chá) de palmito picado
- ½ xícara (chá) de cheiro-verde picado
- Pimenta-do-reino em pó a gosto
- 100g de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
COMO FAZER:
- Cozinhe o arroz conforme instruções da embalagem e reserve.
- Em uma panela, aqueça o azeite, frite a cebola até que fique transparente, adicione o alho e refogue por dois minutos.
- Coloque a carne e deixe refogar, mexendo sempre, por mais cinco minutos.
- Acrescente tomate, caldo de carne e cozinhe em fogo médio com a panela semitampada até a carne ficar no ponto – se for necessário, adicione mais caldo de carne.
- Quando ela já estiver macia, coloque ervilha, palmito, cheiro-verde, pimenta-do-reino e sal a gosto. Adicione o arroz e mexa bem.
- Unte um refratário com azeite e coloque a mistura. Salpique o queijo parmesão por cima e leve ao forno, com intensidade média, até gratinar. Sirva quente.
Fonte: Josapar. Veja outras dicas em leia.ag/receitas.