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Arroz de forno com picadinho de carne é prático e econômico

A receita é sustentável, ou seja, pode ser usada para aproveitar sobras da refeição anterior com um temperinho bem especial
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 11:00

Arroz ao forno com picadinho de carne
Arroz de forno com picadinho de carne leva ainda palmito e ervilha Crédito: Josapar/Divulgação
Arroz de forno é uma receita prática, barata e muito saborosa, ideal para aproveitar aquele famoso "resto dontê", ou seja, as sobras da refeição anterior.
Sobrou arroz? Sobrou picadinho? Tem queijo na geladeira? Está dada a deixa para um novo prato que tem tudo para ser um sucesso.  
Nossa receita vem com algumas ideias para incrementar o arroz: ervilha, palmito picado e claro, bastante parmesão para gratinar. Confira o passo a passo. 

ARROZ DE FORNO COM PICADINHO DE CARNE

INGREDIENTES: 
  • 200g de arroz 
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • 5 dentes de alho picados
  • 200g de carne (patinho) picada
  • 2 tomates, sem sementes, picados
  • 2 xícaras (chá) de caldo de carne
  • 1 xícara (chá) de ervilhas
  • ½ xícara (chá) de palmito picado
  • ½ xícara (chá) de cheiro-verde picado
  • Pimenta-do-reino em pó a gosto
  • 100g de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto
COMO FAZER: 
  1. Cozinhe o arroz conforme instruções da embalagem e reserve.
  2. Em uma panela, aqueça o azeite, frite a cebola até que fique transparente, adicione o alho e refogue por dois minutos. 
  3. Coloque a carne e deixe refogar, mexendo sempre, por mais cinco minutos. 
  4. Acrescente tomate, caldo de carne e cozinhe em fogo médio com a panela semitampada até a carne ficar no ponto – se for necessário, adicione mais caldo de carne. 
  5. Quando ela já estiver macia, coloque ervilha, palmito, cheiro-verde, pimenta-do-reino e sal a gosto. Adicione o arroz e mexa bem.
  6. Unte um refratário com azeite e coloque a mistura. Salpique o queijo parmesão por cima e leve ao forno, com intensidade média, até gratinar. Sirva quente.
Fonte: Josapar. Veja outras dicas em leia.ag/receitas.  

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