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Salmão em crosta de castanhas com purê de baroa: veja receita

O peixe é bastante versátil e nessa preparação pode ser assado tanto no forno convencional como na air fryer. Fica incrivel!

Públicado em 

15 ago 2023 às 12:40
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O salmão é um peixe ótimo para usar nos mais diversos tipos de receitas. Grelhado, assado ou cru, são infinitas as possibilidades.
E como ele é bastante versátil e fácil de encontrar o ano todo, escolhi para ser a estrela da receita de hoje.
No vídeo acima te mostro como fazer uma das minhas preparações favoritas com esse peixe: na air fryer, com crosta de castanhas e uma caminha de purê de batata baroa.  
 Garanto que a combinação de sabor e textura das castanhas com o purê fica sensacional!
Salmão com crosta de castanhas e purê de batata baroa, receita do chef Pedro Kucht
Salmão com crosta e purê: receita prática para quem quer impressionar  Crédito: Hugo Boniolo
É importante lembrar que, como não grelhamos o peixe antes, a temperatura do forno ou air fryer precisa ser baixa (150º C) nos primeiros 15 minutos, para cozinhá-lo primeiro.
Depois é preciso aumentá-la para 200ºC até dourar a crosta de castanhas.

SALMÃO ASSADO COM CROSTA DE CASTANHAS E PURÊ DE BATATA BAROA

INGREDIENTES:
  • 400g de salmão
  • 100g de manteiga
  • 1/2 xícara. de farinha de rosca
  • 1/2 xícara de castanha-do-pará picada grosseiramente
  • 1 colher (sopa) de salsinha picada
  • 1/2 limão siciliano
  • 400g de batata baroa
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.
Salmão e vinhos rosés combinam muito bem. Para harmonizar com esse prato, sugiro o La Source Gabriel, um rosé da Provence de ótimo custo-beneficio.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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