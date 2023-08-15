Salmão em crosta de castanhas com purê de baroa: veja receita

O salmão é um peixe ótimo para usar nos mais diversos tipos de receitas. Grelhado, assado ou cru, são infinitas as possibilidades.
E como ele é bastante versátil e fácil de encontrar o ano todo, escolhi para ser a estrela da receita de hoje.
No vídeo acima te mostro como fazer uma das minhas preparações favoritas com esse peixe: na air fryer, com crosta de castanhas e uma caminha de purê de batata baroa.
Garanto que a combinação de sabor e textura das castanhas com o purê fica sensacional!
É importante lembrar que, como não grelhamos o peixe antes, a temperatura do forno ou air fryer precisa ser baixa (150º C) nos primeiros 15 minutos, para cozinhá-lo primeiro.
Depois é preciso aumentá-la para 200ºC até dourar a crosta de castanhas.
SALMÃO ASSADO COM CROSTA DE CASTANHAS E PURÊ DE BATATA BAROA
INGREDIENTES:
- 400g de salmão
- 100g de manteiga
- 1/2 xícara. de farinha de rosca
- 1/2 xícara de castanha-do-pará picada grosseiramente
- 1 colher (sopa) de salsinha picada
- 1/2 limão siciliano
- 400g de batata baroa
- Sal e pimenta-do-reino a gosto.
Salmão e vinhos rosés combinam muito bem. Para harmonizar com esse prato, sugiro o La Source Gabriel, um rosé da Provence de ótimo custo-beneficio.