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Que tal um bolinho de chuva recheado com Nutella? Veja receita

Assista ao vídeo com o passo a passo e as dicas do chef Pedro Kucht para deixar os bolinhos sequinhos por fora e perfeitamente cozidos

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 06:00

Publicado em 

05 jul 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Esperei o clima esfriar para mostrar aqui uma receita diferente de bolinho de chuva, recheado com Nutella. Veja o passo a passo do preparo no vídeo! 
 Algumas dicas são importantes para que os bolinhos fiquem sequinhos e perfeitamente cozidos por dentro. A primeira delas tem a ver com o óleo, que deve ficar em fogo médio.
Também é importante retirar o excesso de óleo com uma escumadeira e secar o bolinho recém-frito no papel toalha. A Nutella precisa estar gelada e bem durinha para ser colocada no centro da massa. 
De todas as receitas que já fiz na coluna, esse bolinho de chuva foi a que mais me aqueceu o coração. Com certeza você vai amar! 

BOLINHO DE CHUVA RECHEADO COM NUTELLA

Bolinhos de chuva recheados com Nutella, por Pedro Kucht
Bolinho de chuva ganha um toque diferente com recheio de Nutella Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 1 e meia xícara de farinha de trigo
  • 6 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 ovo
  • 1 xícara de leite
  • Meia colher (sopa) de fermento em pó
  • Canela e açúcar para polvilhar
  • Óleo para fritar

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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