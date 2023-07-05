Que tal um bolinho de chuva recheado com Nutella? Veja receita

Esperei o clima esfriar para mostrar aqui uma receita diferente de bolinho de chuva, recheado com Nutella. Veja o passo a passo do preparo no vídeo!
Algumas dicas são importantes para que os bolinhos fiquem sequinhos e perfeitamente cozidos por dentro. A primeira delas tem a ver com o óleo, que deve ficar em fogo médio.
Também é importante retirar o excesso de óleo com uma escumadeira e secar o bolinho recém-frito no papel toalha. A Nutella precisa estar gelada e bem durinha para ser colocada no centro da massa.
De todas as receitas que já fiz na coluna, esse bolinho de chuva foi a que mais me aqueceu o coração. Com certeza você vai amar!
BOLINHO DE CHUVA RECHEADO COM NUTELLA
INGREDIENTES:
- 1 e meia xícara de farinha de trigo
- 6 colheres (sopa) de açúcar
- 1 ovo
- 1 xícara de leite
- Meia colher (sopa) de fermento em pó
- Canela e açúcar para polvilhar
- Óleo para fritar