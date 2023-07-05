Que tal um bolinho de chuva recheado com Nutella? Veja receita

Esperei o clima esfriar para mostrar aqui uma receita diferente de bolinho de chuva, recheado com Nutella. Veja o passo a passo do preparo no vídeo!

Algumas dicas são importantes para que os bolinhos fiquem sequinhos e perfeitamente cozidos por dentro. A primeira delas tem a ver com o óleo, que deve ficar em fogo médio.

Também é importante retirar o excesso de óleo com uma escumadeira e secar o bolinho recém-frito no papel toalha. A Nutella precisa estar gelada e bem durinha para ser colocada no centro da massa.

De todas as receitas que já fiz na coluna, esse bolinho de chuva foi a que mais me aqueceu o coração. Com certeza você vai amar!

BOLINHO DE CHUVA RECHEADO COM NUTELLA

Bolinho de chuva ganha um toque diferente com recheio de Nutella Crédito: Hugo Boniolo