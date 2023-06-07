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Brie derretido com massa filo e frutas vermelhas: veja receita

Nessa entrada para o Dia dos Namorados, o queijo forma um belo par com a cestinha crocante e a geleia dá um toque agridoce

Públicado em 

07 jun 2023 às 03:59
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Queijo brie com massa filo e geleia de frutas vermelhas é uma boa receita de entrada para servir no Dia dos Namorados. Se você gostou da ideia, assista ao passo a passo no vídeo acima e surpreenda no jantar mais romântico do ano.
Além de ter um grande apelo visual, essa entradinha é bastante fácil de fazer. Nela usamos poucos ingredientes, e são poucos os processos durante o preparo. Você vai basicamente montar, assar e servir!
Adoro preparações que misturam diferentes sabores e texturas. Essa, por exemplo, une a crocância da massa filo ao sabor único do queijo brie quentinho, derretido e aveludado.
Por cima, as frutas vermelhas pedaçudas adicionam um contraste ácido e adocicado à receita.
Queijo brie com massa filo e geleia de frutas vermelhas
Entradinha tem contrastes de textura, temperatura e sabor Crédito: Hugo Boniolo
Lembre-se de não economizar na manteiga ao pincelar todas as camadas de massa. As frutas que vão por cima também podem ser frescas e variadas. Utilizei framboesa, mirtilo e morango, mas você pode optar por figo ou romã.

QUEIJO BRIE COM MASSA FILO E GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS

INGREDIENTES:
  • 1 massa filo
  • 100g de manteiga
  • 1 queijo brie redondo
  • 150g de frutas vermelhas congeladas
  • 2 colheres (sopa) de açúcar

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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