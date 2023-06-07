Brie derretido com massa filo e frutas vermelhas: veja receita

Queijo brie com massa filo e geleia de frutas vermelhas é uma boa receita de entrada para servir no Dia dos Namorados. Se você gostou da ideia, assista ao passo a passo no vídeo acima e surpreenda no jantar mais romântico do ano.

Além de ter um grande apelo visual, essa entradinha é bastante fácil de fazer. Nela usamos poucos ingredientes, e são poucos os processos durante o preparo. Você vai basicamente montar, assar e servir!

Adoro preparações que misturam diferentes sabores e texturas. Essa, por exemplo, une a crocância da massa filo ao sabor único do queijo brie quentinho, derretido e aveludado.

Por cima, as frutas vermelhas pedaçudas adicionam um contraste ácido e adocicado à receita.

Entradinha tem contrastes de textura, temperatura e sabor Crédito: Hugo Boniolo

Lembre-se de não economizar na manteiga ao pincelar todas as camadas de massa. As frutas que vão por cima também podem ser frescas e variadas. Utilizei framboesa, mirtilo e morango, mas você pode optar por figo ou romã.

QUEIJO BRIE COM MASSA FILO E GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS