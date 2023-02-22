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Como fazer steak tartare, um dos pratos mais famosos da França

Veja vídeo com o passo a passo da receita preparada com carne crua e temperos como picles de pepino, alcaparras e cebola roxa

Públicado em 

22 fev 2023 às 13:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O steak tartare é um dos pratos mais famosos da culinária francesa.
A iguaria, também conhecida como bife tártaro, consiste basicamente em carne crua cortada em minúsculos pedacinhos e muito bem temperada.
No vídeo de hoje, você vai assistir ao passo a passo de uma receita de steak tartare com pão brioche tostadinho. É uma entrada simples, saborosa e perfeita para servir em qualquer época do ano!
É importante saber que para qualquer preparação com carne crua o ideal é que ela esteja o mais fresca possível e não tenha sido previamente congelada.
Uma técnica indispensável para mantê-la resfriada é colocar cubos de gelo abaixo da tigela onde ela será misturada com os demais ingredientes. Feito isso, não tem mistério. É só picar o filé e os temperos bem pequenininhos e mexer tudo muito bem.
Para servir com o steak tartare, doure fatias de brioche na manteiga para que fiquem crocantes por fora e macias por dentro. O pão vai agregar mais uma camada de sabor e textura à preparação.
Steak tartare, receita do chef Pedro Kucht
Steak tartare com brioche tostado: entradinha para qualquer ocasião  Crédito: Hugo Boniolo

STEAK TARTARE COM BRIOCHE

INGREDIENTES: 
  • 200g de filé mignon
  • 1 colher (sopa) de picles de pepino
  • 1 colher (sopa) de alcaparras
  • 1 colher (sopa) de cebola roxa
  • 1 colher (sopa) de mostarda
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Raspas de meio limão siciliano
  • 1 fatia de pão tipo brioche
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Cubos de gelo
O vinho ideal para essa harmonização é um de uva Pinot Noir. Sutil e delicada, a casta combina perfeitamente com cortes de carne que tenham pouca gordura, como o filé mignon usado na receita.

Qual é a origem do steak tartare?

A história relata que essa iguaria surgiu primeiramente entre os povos bárbaros que viviam na Europa Oriental e alimentavam-se de carnes de caça ainda cruas. O preparo do alimento naquela época era bastante rudimentar, pois não havia acesso fácil a fogões. Os caçadores, então, retiravam as vísceras, limpavam a carne e a deixavam sob a sela do cavalo para amaciar. Para deixar essa carne adequada para consumo, os bárbaros utilizavam os temperos a que tinham acesso. No entanto, o segredo de um bom steak tartare é deixar que o sabor da carne prevaleça e não seja mascarado por outros ingredientes.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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