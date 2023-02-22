Como fazer steak tartare, um dos pratos mais famosos da França

A história relata que essa iguaria surgiu primeiramente entre os povos bárbaros que viviam na Europa Oriental e alimentavam-se de carnes de caça ainda cruas. O preparo do alimento naquela época era bastante rudimentar, pois não havia acesso fácil a fogões. Os caçadores, então, retiravam as vísceras, limpavam a carne e a deixavam sob a sela do cavalo para amaciar. Para deixar essa carne adequada para consumo, os bárbaros utilizavam os temperos a que tinham acesso. No entanto, o segredo de um bom steak tartare é deixar que o sabor da carne prevaleça e não seja mascarado por outros ingredientes.