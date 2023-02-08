Sorbet de morango com manjericão é simples e muito refrescante

A receita de sorbet de morango com mel e manjericão é a mais fácil, deliciosa e refrescante que já fiz até hoje na coluna. Bastam três ingredientes para prepará-la em casa.

A principal diferença entre sorbet e sorvete é que o primeiro não contém leite e derivados. Os sorbets são feitos apenas com fruta, água e algum tipo de açúcar, e isso os torna uma opção mais leve e saudável.

No preparo que você acompanha a seguir em vídeo, usamos mel para dar uma consistência especial e mais cremosa ao sorbet. O manjericão entra para agregar ainda mais frescor. Veja como é simples e surpreendente:

SORBET DE MORANGO COM MANJERICÃO

INGREDIENTES:

400g de morangos congelados



5 colheres (sopa) de mel



12 folhas de manjericão



Um espumante brasileiro rosé demi-sec é a escolha ideal aqui, por ser adocicado mas não excessivamente doce como o moscatel. Equilibra muito bem com o sorbet.