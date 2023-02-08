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Sorbet de morango com manjericão é simples e muito refrescante

Para fazer essa receita em casa você só vai precisar de três ingredientes. Assista ao vídeo com o passo a passo do preparo

Públicado em 

08 fev 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

A receita de sorbet de morango com mel e manjericão é a mais fácil, deliciosa e refrescante que já fiz até hoje na coluna. Bastam três ingredientes para prepará-la em casa. 
A principal diferença entre sorbet e sorvete é que o primeiro não contém leite e derivados. Os sorbets são feitos apenas com fruta, água e algum tipo de açúcar, e isso os torna uma opção mais leve e saudável.
No preparo que você acompanha a seguir em vídeo, usamos mel para dar uma consistência especial e mais cremosa ao sorbet. O manjericão entra para agregar ainda mais frescor. Veja como é simples e surpreendente:

SORBET DE MORANGO COM MANJERICÃO 

  • INGREDIENTES:
  • 400g de morangos congelados
  • 5 colheres (sopa) de mel
  • 12 folhas de manjericão
Um espumante brasileiro rosé demi-sec é a escolha ideal aqui, por ser adocicado mas não excessivamente doce como o moscatel. Equilibra muito bem com o sorbet.
Sorbet de morango com manjericão, por Pedro Kucht
São necessários apenas três ingredientes para preparar o sorbet  Crédito: Hugo Boniolo

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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