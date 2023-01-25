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Salada verde com pêssego grelhado e socol: receitinha de verão

Bastante leve e versátil, ela contém ainda alfaces variadas, rúcula e rabanete, finalizados com redução de vinagre balsâmico

Públicado em 

25 jan 2023 às 11:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Salada com pêssego tostado, socol crocante e redução de balsâmico, por Pedro Kucht
Ideal para os dias de calor, a salada tem contrastes de sabor e textura Crédito: Hugo Boniolo
O vídeo de hoje traz uma receita de salada bem refrescante e diferente que vem com um toque capixaba. Ela pode ser entrada ou prato principal e é composta de alface, rúcula, rabanete, pêssego grelhado na manteiga e socol crocante.
O molho é uma redução de vinagre balsâmico, que só tem dois ingredientes e combina com praticamente tudo!
O que torna essa salada tão especial são justamente os elementos de contraste: a crocância do crispy de socol, a variedade de texturas das folhas, o dulçor do pêssego dourado na manteiga e, para finalizar, a acidez e o sabor único do balsâmico.
Além de todas essas explosões de sabor, a salada traz uma leveza que é a cara do verão. Tenho certeza de que ela pode virar a sua favorita para todas as ocasiões. Assista ao passo a passo do preparo:

SALADA COM PÊSSEGO TOSTADO E SOCOL CROCANTE

INGREDIENTES:
  • 1 xícara de vinagre balsâmico
  • 1/2 xícara de açúcar
  • Mix de folhas verdes (alface, alface americana, alface roxa, rúcula e agrião)
  • 2 pêssegos cortados em fatias finas
  • 2 rabanetes laminados
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 2 colher (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Minha dica de harmonização é um vinho branco feito da uva Pinot Grigio, que combina bem com essa salada e com o clima do verão. Leve e refrescante, ele deve ser servido bem gelado!

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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