Salada verde com pêssego grelhado e socol: receitinha de verão

Ideal para os dias de calor, a salada tem contrastes de sabor e textura Crédito: Hugo Boniolo

O vídeo de hoje traz uma receita de salada bem refrescante e diferente que vem com um toque capixaba. Ela pode ser entrada ou prato principal e é composta de alface, rúcula, rabanete, pêssego grelhado na manteiga e socol crocante.

O molho é uma redução de vinagre balsâmico, que só tem dois ingredientes e combina com praticamente tudo!

O que torna essa salada tão especial são justamente os elementos de contraste: a crocância do crispy de socol, a variedade de texturas das folhas, o dulçor do pêssego dourado na manteiga e, para finalizar, a acidez e o sabor único do balsâmico.

Além de todas essas explosões de sabor, a salada traz uma leveza que é a cara do verão. Tenho certeza de que ela pode virar a sua favorita para todas as ocasiões. Assista ao passo a passo do preparo:

SALADA COM PÊSSEGO TOSTADO E SOCOL CROCANTE

INGREDIENTES:

1 xícara de vinagre balsâmico



1/2 xícara de açúcar



Mix de folhas verdes (alface, alface americana, alface roxa, rúcula e agrião)



2 pêssegos cortados em fatias finas



2 rabanetes laminados



1 colher (sopa) de manteiga



2 colher (sopa) de azeite



Sal e pimenta-do-reino a gosto

