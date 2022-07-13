Espaguete à carbonara: aprenda a receita clássica italiana

O espaguete à carbonara é um dos grandes clássicos da culinária italiana. Uma receita simples, com poucos ingredientes, que requer atenção em alguns pontos para a preparação correta.

Assista ao vídeo acima e aprenda tudo o que você precisa saber para chegar ao carbonara perfeito!

Em minha receita de carbonara, precisei fazer algumas adaptações, pois a original leva guanciale, que é como se fosse um bacon não defumado feito com a bochecha do porco.

O ingrediente é difícil de encontrar, por isso, você pode substitui-lo por bacon tradicional ou por pancetta. No lugar do queijo pecorino tradicional, utilizo o grana padano, que, na minha opinião, deixa a receita muito melhor.

Receita é simples mas requer cuidados especiais no preparo Crédito: Hugo Boniolo

O primeiro segredo para fazer um carbonara de respeito é tostar levemente os grãos de pimenta do reino na frigideira para que liberem todo o seu aroma e sabor.

O segundo é, na hora de misturar as gemas com o queijo junto à massa, fazer isso já com o fogo apagado. Costumo desligar o fogo e esperar uns 30 segundos para dar continuidade à receita.

Dessa forma as gemas não cozinharão a ponto de coagular, e você evitará como resultado um espaguete com ovo mexido. Por fim, sugiro utilizar um pouco da água do cozimento da massa para dar ainda mais cremosidade ao prato.

INGREDIENTES:

Meio pacote de espaguete



80g de queijo grana padano



4 gemas de ovo caipira



150g de bacon ou pancetta



Pimenta-do-reino a gosto