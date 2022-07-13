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Espaguete à carbonara: aprenda a receita clássica italiana

Conheça os segredos para acertar no preparo dessa massa tão famosa e também na escolha do vinho ideal para a harmonização

Públicado em 

13 jul 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O espaguete à carbonara é um dos grandes clássicos da culinária italiana. Uma receita simples, com poucos ingredientes, que requer atenção em alguns pontos para a preparação correta.
Assista ao vídeo acima e aprenda tudo o que você precisa saber para chegar ao carbonara perfeito!
Em minha receita de carbonara, precisei fazer algumas adaptações, pois a original leva guanciale, que é como se fosse um bacon não defumado feito com a bochecha do porco. 
O ingrediente é difícil de encontrar, por isso, você pode substitui-lo por bacon tradicional ou por pancetta. No lugar do queijo pecorino tradicional, utilizo o grana padano, que, na minha opinião, deixa a receita muito melhor.
Espaguete à carbonara, por Pedro Kucht
Receita é simples mas requer cuidados especiais no preparo Crédito: Hugo Boniolo
O primeiro segredo para fazer um carbonara de respeito é tostar levemente os grãos de pimenta do reino na frigideira para que liberem todo o seu aroma e sabor.
O segundo é, na hora de misturar as gemas com o queijo junto à massa, fazer isso já com o fogo apagado. Costumo desligar o fogo e esperar uns 30 segundos para dar continuidade à receita.
Dessa forma as gemas não cozinharão a ponto de coagular, e você evitará como resultado um espaguete com ovo mexido. Por fim, sugiro utilizar um pouco da água do cozimento da massa para dar ainda mais cremosidade ao prato.
INGREDIENTES:
  • Meio pacote de espaguete
  • 80g de queijo grana padano
  • 4 gemas de ovo caipira
  • 150g de bacon ou pancetta
  • Pimenta-do-reino a gosto

Qual é o melhor vinho para harmonizar?

Na hora de harmonizar com uma massa clássica italiana, logo vem à mente um tinto, não é? Mas no caso do carbonara, eu lhe garanto que a melhor harmonização possível é com um belo Chardonnay! Esse vinho cria um equilíbrio perfeito na combinação com cada um dos itens da receita. Prove essa harmonização e conte-me depois!

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Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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