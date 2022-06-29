Como harmonizar queijos e vinhos? Veja dicas para não errar

Nada como saber escolher o queijo certo para combinar com nosso vinho favorito, concorda? Essa harmonização, quando feita da melhor maneira, cria um novo sabor e melhora cada um de seus elementos. É o que você vai entender assistindo ao vídeo acima.

Agora, uma curiosidade: na maioria dos casos, vinhos brancos e espumantes são os que combinam melhor com queijos, por conta de seu frescor e alta acidez - características que resultam em equilíbrio quando combinadas às de elementos gordurosos, como os queijos.

Mas os tintos também têm seu espaço, principalmente nas harmonizações com queijos maturados.

Vinhos tintos combinam com queijos maturados Crédito: 8photo/Freepik

Queijos frescos, como muçarela de búfala e chèvre, têm alta acidez e pedem um vinho branco semelhante. Por isso, a escolha ideal aqui é um Sauvignon Blanc.

Queijos de mofo branco e massa mole, como brie e camembert, vão muito bem com Chardonnay - e nesse caso os vinhos da Borgonha fazem a harmonização perfeita.

Já com queijos bem maturados e mais duros, como o parmesão, a harmonização clássica é com vinhos Chianti, feitos da uva italiana Sangiovese.