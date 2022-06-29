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Como harmonizar queijos e vinhos? Veja dicas para não errar

Essa combinação é um clássico, mas pode ficar ainda melhor se for feita com critério. Então, aproveite as dicas para acertar na degustação

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 13:32

Publicado em 

29 jun 2022 às 13:32
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Nada como saber escolher o queijo certo para combinar com nosso vinho favorito, concorda? Essa harmonização, quando feita da melhor maneira, cria um novo sabor e melhora cada um de seus elementos. É o que você vai entender assistindo ao vídeo acima
Agora, uma curiosidade: na maioria dos casos, vinhos brancos e espumantes são os que combinam melhor com queijos, por conta de seu frescor e alta acidez - características que resultam em equilíbrio quando combinadas às de elementos gordurosos, como os queijos.
Mas os tintos também têm seu espaço, principalmente nas harmonizações com queijos maturados.
Queijos e vinho
Vinhos tintos combinam com queijos maturados Crédito: 8photo/Freepik
Queijos frescos, como muçarela de búfala e chèvre, têm alta acidez e pedem um vinho branco semelhante. Por isso, a escolha ideal aqui é um Sauvignon Blanc.
Queijos de mofo branco e massa mole, como brie e camembert, vão muito bem com Chardonnay -  e nesse caso os vinhos da Borgonha fazem a harmonização perfeita.
Já com queijos bem maturados e mais duros, como o parmesão, a harmonização clássica é com vinhos Chianti, feitos da uva italiana Sangiovese.
Agora, quando os escolhidos são queijos azuis, como gorgonzola e roquefort, que têm forte aroma e sabor, a melhor combinação é com vinho do Porto. Ele é mais doce e de alto teor alcoólico, o que ameniza as características marcantes do queijo, balanceando a combinação.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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