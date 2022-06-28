Shopping promove degustação gratuita de vinhos com menu harmonizado

Se você é apaixonado por vinhos e gastronomia, anote aí esta dica: nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho, um shopping de Vila Velha vai promover jantares com degustação gratuita de vinhos acompanhados por um menu de comidinhas harmonizadas. É a 2ª Confraria do Boulevard Shopping Vila Velha, que acontecerá em um ambiente construído exclusivamente para a ocasião.

As degustações serão comandadas pelo sommelier Leonardo Welff e terão vinhos selecionados da loja Vou com Vinho. O cardápio, com entradas, prato principal e sobremesas, ficará a cargo do chef Daniel Castro. Já o ambiente da confraria, localizado na praça de eventos em frente à loja Avenida, é assinado pelas arquitetas Gisele Rauta e Kátia Brant.

A degustação terá seis tipos de vinho Crédito: Shutterstock

Ao todo, serão oferecidas ao público 80 vagas, sendo 20 por turma. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo site do shopping (www.boulevardvilavelha.com.br), a partir desta sexta-feira, 1º de julho. As inscrições são gratuitas.

Para cada participante, será servida uma sequência de seis taças, seguindo esta ordem: uma de espumante brut, uma com vinho branco, uma com rosé, uma com tinto, uma com vinho doce e uma de espumante moscatel.

Primeiro evento aconteceu em 2016 e este ano será maior Crédito: Boulevard Vila Velha/Divulgação

Para acompanhar os vinhos, as entradas propostas pelo chef são Steak tartare à Mônaco, Praias Capixabas (um trio formado por peixe empanado, casquinha de siri e farofinha), Trufas de Costela de Rabada, Tax Max (rosbife, camarão VG e redução de vinho sobre banana-da-terra defumada) e Trio do Mar, composto de dadinhos de tapioca com polvo, camarão e salmão ao cream cheese.

Na sequência, será servido um risoto de ossobuco e, como sobremesa, estão programados panna cotta de frutas e minichurros. Os jantares harmonizados acontecerão sempre das 19h às 21h30, limitados a 20 pessoas por dia.