Novo restaurante tem Bife Wellington, parrilha e vinho em dose

No início deste mês, Vila Velha ganhou um novo restaurante, o D.O.C. Parrilla & Vinhos, que como o nome sugere é especializado em carnes assadas ao estilo dos argentinos e uruguaios. A casa fica na entrada gourmet do Shopping Praia da Costa e pertence à rede D.O.C. Gastronomia, com unidades em São Paulo (Pueblo Parrilla) e Santa Catarina (D.O.C Cozinha & Vinhos).

Mas nem só de cortes como ancho, chorizo, short rib e picanha são feitos os pratos. Clássico dos anos 1960 que voltou à moda há pouco tempo com o MasterChef Brasil, o Bife Wellington - filé rosado com presunto cru e creme de cogumelos envoltos em massa folhada - também faz parte do menu.

Filé Wellington com purê de couve-flor e redução de catuaba Crédito: Cloves Louzada

Na carta do D.O.C., o Filé Wellington é acompanhado por purê de couve-flor assada e redução de catuaba (R$ 120). O ancho, um dos carros-chefes, vem com arroz caldoso de carne e especiarias, tomate cereja, alho e tomilho grelhado (R$ 74/200g). Destaque também para o almoço executivo, com salada verde inclusa e opções de peixe, carne, porco e frango (R$ 48 por pessoa).

Um diferencial na seção de bebidas são as máquinas de vinho em dose, que permitem ao cliente provar de diversos rótulos em taças de 50, 100 ou 150 ml, sem a necessidade de comprar uma garrafa inteira. A carta de coquetéis é bem sortida, com drinques tradicionais, autorais e "de boteco", como Macunaíma e Rabo de Galo (a partir de R$ 30). Mais informações: (27) 99972-1040.

Ancho com arroz caldoso e máquinas de vinho em dose são destaques da casa Crédito: D.O.C./Divulgação

STEAKHOUSE DA PRAIA DO CANTO LANÇA NOVIDADES

A steakhouse e butique de carnes Meatpack, na Praia do Canto, comemora seu aniversário de seis anos com cardápio renovado, ambiente reformado e carta inédita de coquetéis autorais.

Sob o comando dos irmãos Edmilson e Eileen Varejão, a casa investe em preparos com wagyu (gado nobre de origem japonesa), que surge em carpaccio (R$ 45, com molho, parmesão e torradas) e cheeseburger (R$ 40, com cheddar inglês).

Veja na galeria abaixo outros atrativos do cardápio, desenvolvido por Edmilson.

Novo cardápio do Meatpack

A nova decoração inclui iluminação com postes retrô na calçada, além de toldo e estofados em xadrez, com referências ao estilo country. O Meatpack abre de terça a domingo, das 8h às 23h, na Rua Afonso Cláudio, 149, Praia do Canto. (27) 99224-9793.

DOCERIA ORIENTAL DE CASA NOVA

Depois de virar febre na internet, principalmente entre o público geek, a YAZ Doceria Oriental conta agora com um espaço físico. A loja foi inaugurada há pouco mais de um mês na Serra, no Shopping Mestre Álvaro (Piso L1).

A empresa é familiar e começou sua trajetória comercializando chocolates, cupcakes e bolos, tornando-se, em 2019, a primeira doceria geek e oriental do Estado. Seu catálogo inclui produtos de mais de dez nacionalidades, a maior parte de Japão, Coréia do Sul, China, Taiwan, Tailândia e Vietnã.

A YAZ funciona de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles. (27) 99602-1568.