Do boteco ao restaurante, 7 dicas de onde comer em Santa Teresa

Destino capixaba dos mais concorridos quando o assunto é comida boa, Santa Teresa tem um cardápio farto, variado e recheado de pérolas gastronômicas. Uma delas é o restaurante português onde se prepara o melhor bacalhau do mundo.
Junto a ela, um charmoso café onde as comidinhas aconchegantes têm vez e um ristorante que preserva em suas massas a tradição das nonnas fazem parte de um roteiro para você curtir não só neste feriado, mas em um fim de semana qualquer.
Boteco raiz, fábrica de chocolates, adega "3 em 1" e food park completam a nossa lista, feita para guardar. Confira!
FOOD PARK NA PRAÇA
As massas feitas ao modo das nonnas têm sua tradição aclamada no Ristorante Romanha, um dos mais disputados da cidade. Campeão de pedidos, o ravióli de banana-da-terra com queijo curado (R$ 53/foto) é servido com um molho à escolha: bolonhesa, branco, pesto, tomate fresco, ragu de linguiça de porco caipira, ragu de carne-seca ou quatro queijos. Porco na lata, galinha caipira, polenta recheada, capeletti ao molho e filé à parmegiana também têm destaque. O local, onde também são produzidos vinhos e cervejas, conta com um empório de iguarias e bebidas regionais. Horários no feriado: de quinta a domingo, das 11h às 16h, com música ao vivo todos os dias. Circuito Caravaggio. (27) 99877-4105. FOTO: Rodrigo Borçato
Considerado o melhor do mundo, o bacalhau cura amarela - que seca por até 12 meses e vem direto da Noruega - é a estrela dos pratos no restaurante Tia Manuela. Na casa portuguesa, quem prepara o ingrediente é a própria dona, Manuela Lopes. Uma de suas invenções, o Bacalhau à Marinheiro, contém caudas de lagosta e de camarão VG (R$ 320), e divide as atenções com clássicos, como Bacalhau à Lagareiro (R$ 275) e Bacalhau com Natas (R$ 240/foto), todos para duas pessoas. Horários no feriado: de sexta a domingo, a partir das 11h. Rua Coronel Bonfim Júnior (Rua do Lazer). Reservas: (27) 99951-0922. FOTO: Evelize Calmon
O Manacá Café serve comidinhas aconchegantes, como bolinho de chuva (R$ 20/12 unidades) e croque monsieur (brioche, queijo, peito de peru e béchamel/R$ 27), além de uma boa variedade de bebidas à base de cafés especiais - em maioria da região. Cappuccinos, chocolates, cafés gelados, espressos e mocaccino são opções, assim como milkshakes de banoffee, de frutas vermelhas e de biscoito. Horários no feriado: de quinta a domingo, das 9h às 18h. Circuito Caravaggio. (27) 99831-3999. FOTO: Manacá/Instagram
Além dos vinhos e das cervejas, os chocolates também são um produto de destaque em Santa Teresa. A Capitão Redighieri, situada a 25km do Centro, é uma chocolateria "tree to bar" (da árvore à barra), ou seja, produz chocolates a partir de sua própria plantação de cacau. Quem deseja conhecer a produção, desde os cacaueiros até a fábrica, pode agendar uma visita em qualquer dia da semana. O passeio custa R$ 30 por pessoa, dura em média três horas e começa com um café da manhã recheado de gostosuras regionais, muitas delas feitas com chocolate (R$ 40 por pessoa). Rio 15 de Agosto, Distrito de 25 de Julho. (27) 99740-2258. CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTO: Capitão Redighieri/Instagram
O Magazzino Fioravante é um espaço "3 em 1" que reúne adega, delicatéssen e bistrô, próximo à Praça Augusto Ruschi. Para petiscar, uma dica por lá é o queijo brie no rechaud com pão da casa (R$ 55), que lembra um fondue, e o mignon à parmegiana com nhoque (R$ 75). Risotos variados e pratos de influência ibérica, como polvo e camarão al ajillo, completam o menu do chef português Paulo Prazeres. Na deli, predominam queijos e embutidos de Portugal e da Espanha, e para quem é fã de vinho, a loja tem cerca de mil rótulos à venda. Horários no feriado: quinta, a partir das 19h; sexta e sábado, a partir das 11h; domingo, das 11h às 16h. Av. Getúlio Vargas, 226. (27) 99984-9020. FOTO: Magazzino Fioravante/Instagram
Uma portinha entre os inúmeros bares e restaurantes da Rua do Lazer guarda a essência do boteco raiz. Com a estufa recheada e um cardápio repleto de porções caprichadas, o Boteco do Lazer, comandado por José Mendes, é um achado para os boêmios em Santa Teresa. Além do famoso torresmo, vale a pena provar a língua bovina, a rabada, a dobradinha e o mocotó (R$ 8 o pedaço, em média). A clássica polenta frita com linguiça também é uma boa pedida. Rua Coronel Bonfim Júnior, Centro. (27) 99861-7023. FOTO: Rodrigo Borçato
Hambúrguer, pizza, polenta recheada, chocolate quente, cappuccino, churros, massas, tapioca e pastel são as opções na Piazza Giardino, praça de alimentação formada por cinco food trucks no Centro, em frente à Praça Augusto Ruschi. O espaço funciona de quarta a domingo, das 16h às 23h, e eventualmente conta com música ao vivo. Os cardápios são de Te Quiero! Churros, Le Delizie di Claudia, Frattempo Pasta & Insalate, Law Burger (foto) e Café 43. Av. Getúlio Vargas, 18. Mais informações: @piazzagiardinost (Instagram). FOTO: Rodrigo Borçato