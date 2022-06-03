Food park com restaurante argentino é novidade em Pedra Azul

Nuestra Tabla: carnes e legumes assados na parrilha Crédito: Ivan Di Cesare

No dia 19 de maio, foi inaugurado no Vale da Pedra, onde estão restaurantes como Aromen, Ronchi Beer, Vallino e Don Calmon, o Pedra Azul Food Park, primeiro da região com esse estilo de estrutura e serviço.

Construído em contêineres e com ampla área de mesas ao ar livre, o espaço tem como restaurante convidado o La Dolina, de Vitória.

A unidade da casa argentina nas montanhas tem no menu clássicos da matriz, como as "tablas" de carnes e legumes (a partir de R$ 145), e algumas novidades, como a linguiça apimentada em molho de tomate e purê de batata defumado (R$ 55).

Linguiça à la Pomarola, entrada servida no food park Crédito: Ivan Di Cesare

Aos sábados e domingos, a atração é o fogo de chão, a partir da hora do almoço. O atendimento é feito por meio de comandas (uma para os pratos do La Dolina e outra para as bebidas e sobremesas do food park), e os pedidos são feitos diretamente pelo celular.

A cerveja artesanal do food park é a Big Step, de Vila Velha, e a carta de vinhos e drinques é bastante variada.

O food park tem capacidade para 200 pessoas Crédito: PA Food Park/Instagram

O local, que conta com espaço kids, funciona atualmente de quinta a domingo, para almoço e jantar, nos seguintes horários: das 11h às 15h e a partir das 18h (quinta e sexta); sábado das 11h às 23h e domingo das 11h às 18h. Mais informações: @pafoodpark (Instagram).

JANTAR EM HOMENAGEM A PORTUGAL

No dia 10 de junho comemora-se o Dia de Portugal no Brasil, e o restaurante Aleixo vai celebrar a data, a partir das 20h, com um jantar temático assinado pelos chefs Harum Katharian e Josy Cunha. O valor por pessoa é R$ 245 e dá direito a couvert (pães e pastas), uma entrada, um prato principal e uma sobremesa.

Bacalhau com batatas à portuguesa é um dos pratos Crédito: Aleixo/Divulgação

As opções de entrada são alheira, bolinho de bacalhau, salada de polvo e gambas al ajillo. Já as escolhas de prato ficam entre bacalhau com batatas à portuguesa, polvo à lagareiro, arroz de pato e porchetta com arroz malandrinho. Para finalizar, pastel de Belém ou torta de Sintra. Reservas: (27) 99243-0657. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto.