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Pitadas

Food park com restaurante argentino é novidade em Pedra Azul

Saiba o que o La Dolina está servindo nas montanhas e veja também: jantar português no Aleixo e descontos do Clube A Gazeta em Santa Teresa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 18:26

Tabla de carnes e legumes do La Dolina servida no PA Food Park, em Pedra Azul
Nuestra Tabla: carnes e legumes assados na parrilha Crédito: Ivan Di Cesare
A alta temporada turística e gastronômica de Pedra Azul, que já começou, sempre traz novidades que vale a pena incluir no roteiro. Uma delas anunciamos aqui recentemente e em primeira mão: a abertura da loja de kombuchas e chás Botika Lab, no Quadrado de São Paulinho.    
No dia 19 de maio, foi inaugurado no Vale da Pedra, onde estão restaurantes como Aromen, Ronchi Beer, Vallino e Don Calmon, o Pedra Azul Food Park, primeiro da região com esse estilo de estrutura e serviço.

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Construído em contêineres e com ampla área de mesas ao ar livre, o espaço tem como restaurante convidado o La Dolina, de Vitória.
A unidade da casa argentina nas montanhas tem no menu clássicos da matriz, como as "tablas" de carnes e legumes (a partir de R$ 145), e algumas novidades, como a linguiça apimentada em molho de tomate e purê de batata defumado (R$ 55). 
Linguiça à la Pomarola, entrada do restaurante La Dolina em Pedra Azul
Linguiça à la Pomarola, entrada servida no food park Crédito: Ivan Di Cesare
Aos sábados e domingos, a atração é o fogo de chão, a partir da hora do almoço. O atendimento é feito por meio de comandas (uma para os pratos do La Dolina e outra para as bebidas e sobremesas do food park), e os pedidos são feitos diretamente pelo celular.
A cerveja artesanal do food park é a Big Step, de Vila Velha, e a carta de vinhos e drinques é bastante variada.
Pedra Azul Food Park
O food park tem capacidade para 200 pessoas Crédito: PA Food Park/Instagram
O local, que conta com espaço kids, funciona atualmente de quinta a domingo, para almoço e jantar, nos seguintes horários: das 11h às 15h e a partir das 18h (quinta e sexta); sábado das 11h às 23h e domingo das 11h às 18h. Mais informações: @pafoodpark (Instagram).      

JANTAR EM HOMENAGEM A PORTUGAL 

No dia 10 de junho comemora-se o Dia de Portugal no Brasil, e o restaurante Aleixo vai celebrar a data, a partir das 20h, com um jantar temático assinado pelos chefs Harum Katharian e Josy Cunha. O valor por pessoa é R$ 245 e dá direito a couvert (pães e pastas), uma entrada, um prato principal e uma sobremesa.   
Bacalhau com batatas à portuguesa servido no Dia de Portugal no Brasil, evento do restaurante Aleixo
Bacalhau com batatas à portuguesa é um dos pratos Crédito: Aleixo/Divulgação
As opções de entrada são alheira, bolinho de bacalhau, salada de polvo e gambas al ajillo. Já as escolhas de prato ficam entre bacalhau com batatas à portuguesa, polvo à lagareiro, arroz de pato e porchetta com arroz malandrinho. Para finalizar, pastel de Belém ou torta de Sintra. Reservas: (27) 99243-0657. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto.

Clube A Gazeta marca presença no Santa Jazz

Assinantes do Clube A Gazeta que forem a Santa Teresa neste fim de semana curtir o festival internacional de jazz e bossa, o Santa Jazz, poderão usufruir de vantagens em estabelecimentos parceiros. Um deles é o Red Rock Pub, situado na Rua do Lazer. A casa, recém-associada ao clube, segue o estilo irlandês e é conhecida na região como reduto do rock'n'roll. Por lá, os assinantes podem ganhar chope grátis e 15% de desconto. Clique aqui para saber mais sobre os benefícios. Na compra de ingressos para o Santa Jazz, o Clube A Gazeta garante 30% de desconto, e também tem oferta para assinantes na chocolateria Capitão Redighieri, que participa do evento. Para mais informações, acesse www.clubeagazeta.com.br

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