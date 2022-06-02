Festival reúne gastronomia e música em shopping de Vila Velha

Coxinhas de costela do estande Pico Gastronomia Crédito: Taste Lab/Divulgação

Evento itinerante que já passou por cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, o Taste Lab Festival faz sua estreia no Espírito Santo a partir deste fim de semana, na área externa do Shopping Vila Velha. Serão seis dias de gastronomia e música, de 3 a 5 e de 10 a 12 de junho, com entrada gratuita.

O espaço gastronômico contará com 15 estandes, com opções que vão de comida de boteco até churrasco, hambúrguer e pizza. Os preços das comidinhas e dos pratos variam entre R$ 8 e R$ 70. Um bar central terá cerveja artesanal nos estilos Pilsen, Blond, American IPA, White IPA e Red Ale (a partir de R$ 11/330ml), e bebidas variadas.

Chicken Tenders com Ketle Chips do Aussie Grill Crédito: Taste Lab/Divulgação

Entre as 15 operações gastronômicas reunidas no festival, algumas são inéditas no Estado. Os steaks e hambúrgueres do chef carioca Jimmy Ogro, os drinques do Bobô Bar e os petiscos do Pico Gastrobar, também do Rio, fazem parte dessa lista. O festival de churrasco Carnivoria, já realizado em Vitória, também ocupará um box, onde serão servidos bife ancho e choripan.

Outback Steakhouse, Aussie Grill, Exagerado BBQ, Prime Beef, Chimi Sushi, Casa do Torresmo, Bixiga Pizzas, Baristro Café & Gastronomia e Doce Churros completam o cardápio do evento.

Chope estará à venda no bar central do evento Crédito: Taste Lab/Divulgação

Na programação musical, destaque para shows de Cadu Caruzo (cover de Cazuza), Dona Fran, Saulo Simonassi, Banda 522, Amaro Lima e Diego Lyra.

HORÁRIOS DOS SHOWS

SEXTA-FEIRA (3/06)

16h30 - Bad Guys

19h30 - Dona Fran

SÁBADO (4/6)

13h30 - DJ Fabricio Bravim

16h30 - Diego Lyra

19h30 - Replay

DOMINGO (5/6)

13h30 - DJ Gabriel Reis

16h30 - Cadu Caruzo

19h30 - Amaro Lima

O cantor Cadu Caruzo é cover de Cazuza Crédito: Cadu Caruzo/Instagram

SEXTA-FEIRA (10/6)

16h30 - Saulo Simonassi

19h30 - Killer Queen

SÁBADO (11/6)

13h30 - DJ Penélope

16h - Banda 522

19h30 - Gabriel Nunes

DOMINGO (12/6)

13h30 - DJ Karolla

16h30 - Claudio Bocca

19h30 - Tropix

Dona Fran canta no primeiro fim de semana do evento Crédito: Dona Fran/Instagram