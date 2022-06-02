Festival reúne gastronomia e música em shopping de Vila Velha

Evento itinerante que já passou por cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, o Taste Lab Festival faz sua estreia no Espírito Santo a partir deste fim de semana, na área externa do Shopping Vila Velha. Serão seis dias de gastronomia e música, de 3 a 5 e de 10 a 12 de junho, com entrada gratuita.
O espaço gastronômico contará com 15 estandes, com opções que vão de comida de boteco até churrasco, hambúrguer e pizza. Os preços das comidinhas e dos pratos variam entre R$ 8 e R$ 70. Um bar central terá cerveja artesanal nos estilos Pilsen, Blond, American IPA, White IPA e Red Ale (a partir de R$ 11/330ml), e bebidas variadas.
Entre as 15 operações gastronômicas reunidas no festival, algumas são inéditas no Estado. Os steaks e hambúrgueres do chef carioca Jimmy Ogro, os drinques do Bobô Bar e os petiscos do Pico Gastrobar, também do Rio, fazem parte dessa lista. O festival de churrasco Carnivoria, já realizado em Vitória, também ocupará um box, onde serão servidos bife ancho e choripan.
Outback Steakhouse, Aussie Grill, Exagerado BBQ, Prime Beef, Chimi Sushi, Casa do Torresmo, Bixiga Pizzas, Baristro Café & Gastronomia e Doce Churros completam o cardápio do evento.
Na programação musical, destaque para shows de Cadu Caruzo (cover de Cazuza), Dona Fran, Saulo Simonassi, Banda 522, Amaro Lima e Diego Lyra.
HORÁRIOS DOS SHOWS
- SEXTA-FEIRA (3/06)
- 16h30 - Bad Guys
- 19h30 - Dona Fran
- SÁBADO (4/6)
- 13h30 - DJ Fabricio Bravim
- 16h30 - Diego Lyra
- 19h30 - Replay
- DOMINGO (5/6)
- 13h30 - DJ Gabriel Reis
- 16h30 - Cadu Caruzo
- 19h30 - Amaro Lima
- SEXTA-FEIRA (10/6)
- 16h30 - Saulo Simonassi
- 19h30 - Killer Queen
- SÁBADO (11/6)
- 13h30 - DJ Penélope
- 16h - Banda 522
- 19h30 - Gabriel Nunes
- DOMINGO (12/6)
- 13h30 - DJ Karolla
- 16h30 - Claudio Bocca
- 19h30 - Tropix
TASTE LAB FESTIVAL
Quando: 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de junho
Onde: na área externa do Shopping Vila Velha (entrada pela Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha)
Horários: sexta, das 16h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 22h
Entrada gratuita.
Quando: 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de junho
Onde: na área externa do Shopping Vila Velha (entrada pela Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha)
Horários: sexta, das 16h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 22h
Entrada gratuita.