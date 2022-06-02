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Festival reúne gastronomia e música em shopping de Vila Velha

Taste Lab Festival começa na sexta (3) e terá shows gratuitos com bandas capixabas e opções que vão de petiscos a churrasco
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 16:55

Coxinhas de costela do Pico Gastronomia estarão à venda no Taste Lab Festival, em Vila Velha
Coxinhas de costela do estande Pico Gastronomia  Crédito: Taste Lab/Divulgação
Evento itinerante que já passou por cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, o Taste Lab Festival faz sua estreia no Espírito Santo a partir deste fim de semana, na área externa do Shopping Vila Velha. Serão seis dias de gastronomia e música, de 3 a 5 e de 10 a 12 de junho, com entrada gratuita.
O espaço gastronômico contará com 15 estandes, com opções que vão de comida de boteco até churrasco, hambúrguer e pizza. Os preços das comidinhas e dos pratos variam entre R$ 8 e R$ 70. Um bar central terá cerveja artesanal nos estilos Pilsen, Blond, American IPA, White IPA e Red Ale (a partir de R$ 11/330ml), e bebidas variadas. 
Frango frito com batata chips do Aussie Grill estará à venda no Taste Lab Festival, em Vila Velha
Chicken Tenders com Ketle Chips do Aussie Grill Crédito: Taste Lab/Divulgação
Entre as 15 operações gastronômicas reunidas no festival, algumas são inéditas no Estado. Os steaks e hambúrgueres do chef carioca Jimmy Ogro, os drinques do Bobô Bar e os petiscos do Pico Gastrobar, também do Rio, fazem parte dessa lista. O festival de churrasco Carnivoria, já realizado em Vitória, também ocupará um box, onde serão servidos bife ancho e choripan.
Outback Steakhouse, Aussie Grill, Exagerado BBQ, Prime Beef, Chimi Sushi, Casa do Torresmo, Bixiga Pizzas, Baristro Café & Gastronomia e Doce Churros completam o cardápio do evento.
Cerveja artesanal no Taste Lab Festival
Chope estará à venda no bar central do evento Crédito: Taste Lab/Divulgação
Na programação musical, destaque para shows de Cadu Caruzo (cover de Cazuza), Dona Fran, Saulo Simonassi, Banda 522, Amaro Lima e Diego Lyra. 

HORÁRIOS DOS SHOWS 

  • SEXTA-FEIRA (3/06)
  • 16h30 - Bad Guys  
  • 19h30 - Dona Fran
  • SÁBADO (4/6)
  • 13h30 - DJ Fabricio Bravim
  • 16h30 - Diego Lyra
  • 19h30 - Replay
  • DOMINGO (5/6)
  • 13h30 - DJ Gabriel Reis
  • 16h30 - Cadu Caruzo
  • 19h30 - Amaro Lima
O cantor Cadu Caruzo, cover de Cazuza
O cantor Cadu Caruzo é cover de Cazuza Crédito: Cadu Caruzo/Instagram
  • SEXTA-FEIRA (10/6)
  • 16h30 - Saulo Simonassi
  • 19h30 - Killer Queen
  • SÁBADO (11/6)
  • 13h30 - DJ Penélope
  • 16h - Banda 522
  • 19h30 - Gabriel Nunes
  • DOMINGO (12/6)
  • 13h30 - DJ Karolla
  • 16h30 - Claudio Bocca
  • 19h30 - Tropix
Dona Fran
Dona Fran canta no primeiro fim de semana do evento Crédito: Dona Fran/Instagram
TASTE LAB FESTIVAL
Quando: 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de junho
Onde: na área externa do Shopping Vila Velha (entrada pela Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha)
Horários: sexta, das 16h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 22h
Entrada gratuita.

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