A farta produção artesanal de quitutes, doces, sobremesas, laticínios, flores e bebidas liderada por famílias de agricultores no interior do Espírito Santo é a estrela de mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária do ES (FEAFES), que será realizada entre os dias 2 e 5 de junho, em Vitória.
O evento, que tem como objetivo reunir as delícias e belezas artesanais produzidas pelas famílias agricultoras do Estado, acontecerá na Praça do Papa, com entrada gratuita.
Feira reúne doces, queijos e outras delícias rurais na Praça do Papa
Além dos estandes, a estrutura contará também com food trucks, tombo da papa, cerveja artesanal, cafés capixabas de destaque e, para garantir o entretenimento dos visitantes, haverá uma programação com diversas apresentações culturais.
A edição deste ano traz como atrações o Espaço Garden, com exposição de flores e plantas; o Espaço Gourmet, para degustação e venda de comidas típicas do Espírito Santo; e o Espaço Economia Solidária e Microempreendedor Individual, para apoiar e divulgar o trabalho de grupos e produtores autônomos que confeccionam artesanato.
COMIDA DA ROÇA
Na parte gastronômica, os estandes da FEAFES 2022 terão produtos artesanais de dar água na boca. Conheça alguns deles e seus fornecedores:
ALTO RIO NOVO
- Raio de Sol- Pimentas, geleias e compotas.
GUARAPARI
- Laticínio Marques - Queijos e derivados do leite.
- Laticínio Perim - Queijos e derivados do leite.
SANTA LEOPOLDINA
- Antônio João Ribeiro Garcia Branco e Elaine Rodrigues de Souza - Orgânicos, geleias, queijos, chocolates, morangos e frutas.
- Vani Nitz Berger - Biscoitos diversos, casadinhos e brot.
- Angelina Koop Schmidt e Valsílio - biscoitos, brot, tortas, mel, licor de jabuticaba, geleias, bolos, doce de coco e outros.
- Adriele Schmidt Klems - biscoitos, brot, tortas, mel, licor de jabuticaba, geleias, bolos, doce de coco e outros.
- Ivone Kempim Linhaus e Cristiany Linhaus - embutidos, linguiça de carne suína, linguiça defumada, bacon defumado, embutidos de carne e pele cozida de suíno, escudiguim.
SÃO ROQUE DO CANAÃ
- Associação Mulheres do Canaã - Doce de goiaba, goiabada, biscoitos.
- Destilados Guaracy - Cachaça.
- Embutidos Salquetto - Linguiças e embutidos em geral.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Pimenta do Café – Cafés.
- Vinhos Tonolle - Vinhos.
DOMINGOS MARTINS
- Sítio ML – Linguiças Defumadas.
17ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA REFORMA AGRÁRIA DO ES (FEAFES)
Quando: de 2 a 5 de junho
Onde: na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória
Horários: quinta (2) e sexta (3), das 16h às 22h; sábado (4), das 10h às 22h; domingo (5), das 10h às 18h
Entrada gratuita.
Quando: de 2 a 5 de junho
Onde: na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória
Horários: quinta (2) e sexta (3), das 16h às 22h; sábado (4), das 10h às 22h; domingo (5), das 10h às 18h
Entrada gratuita.