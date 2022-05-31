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Agricultura familiar

Feira reúne doces, queijos e outras delícias rurais na Praça do Papa

17ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (FEAFES) acontece de 2 a 5 de junho, com entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 02:00

A farta produção artesanal de quitutes, doces, sobremesas, laticínios, flores e bebidas liderada por famílias de agricultores no interior do Espírito Santo é a estrela de mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária do ES (FEAFES), que será realizada entre os dias 2 e 5 de junho, em Vitória.
O evento, que tem como objetivo reunir as delícias e belezas artesanais produzidas pelas famílias agricultoras do Estado, acontecerá na Praça do Papa, com entrada gratuita.
Feira reúne doces, queijos e outras delícias rurais na Praça do Papa

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Além dos estandes, a estrutura contará também com food trucks, tombo da papa, cerveja artesanal, cafés capixabas de destaque e, para garantir o entretenimento dos visitantes, haverá uma programação com diversas apresentações culturais.
A edição deste ano traz como atrações o Espaço Garden, com exposição de flores e plantas; o Espaço Gourmet, para degustação e venda de comidas típicas do Espírito Santo; e o Espaço Economia Solidária e Microempreendedor Individual, para apoiar e divulgar o trabalho de grupos e produtores autônomos que confeccionam artesanato.

COMIDA DA ROÇA

Na parte gastronômica, os estandes da FEAFES 2022 terão produtos artesanais de dar água na boca. Conheça alguns deles e seus fornecedores: 
ALTO RIO NOVO
  • Raio de Sol-  Pimentas, geleias e compotas.
GUARAPARI
  • Laticínio Marques - Queijos e derivados do leite.
  • Laticínio Perim - Queijos e derivados do leite.
SANTA LEOPOLDINA
  • Antônio João Ribeiro Garcia Branco e Elaine Rodrigues de Souza - Orgânicos, geleias, queijos, chocolates, morangos e frutas.
  • Vani Nitz Berger - Biscoitos diversos, casadinhos e brot.
  • Angelina Koop Schmidt e Valsílio - biscoitos, brot, tortas, mel, licor de jabuticaba, geleias, bolos, doce de coco e outros.
  • Adriele Schmidt Klems - biscoitos, brot, tortas, mel, licor de jabuticaba, geleias, bolos, doce de coco e outros.
  • Ivone Kempim Linhaus e Cristiany Linhaus - embutidos, linguiça de carne suína, linguiça defumada, bacon defumado, embutidos de carne e pele cozida de suíno, escudiguim.
Goiabada cascão
Goiabada artesanal é um dos atrativos da feira  Crédito: Shutterstock
SÃO ROQUE DO CANAÃ
  • Associação Mulheres do Canaã - Doce de goiaba, goiabada, biscoitos.
  • Destilados Guaracy - Cachaça.
  • Embutidos Salquetto - Linguiças e embutidos em geral.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Pimenta do Café – Cafés.
  • Vinhos Tonolle - Vinhos.
DOMINGOS MARTINS
  • Sítio ML – Linguiças Defumadas.
Polenta, embutidos, queijos e outros produtos do agroturismo de Venda Nova do Imigrante
Produtos da agroindústria de Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello
17ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA REFORMA AGRÁRIA DO ES (FEAFES)
Quando: de 2 a 5 de junho
Onde: na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória
Horários: quinta (2) e sexta (3), das 16h às 22h; sábado (4), das 10h às 22h; domingo (5), das 10h às 18h
Entrada gratuita.

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