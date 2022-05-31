A farta produção artesanal de quitutes, doces, sobremesas, laticínios, flores e bebidas liderada por famílias de agricultores no interior do Espírito Santo é a estrela de mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária do ES (FEAFES), que será realizada entre os dias 2 e 5 de junho, em Vitória.

O evento, que tem como objetivo reunir as delícias e belezas artesanais produzidas pelas famílias agricultoras do Estado, acontecerá na Praça do Papa, com entrada gratuita.

Your browser does not support the audio element. Feira reúne doces, queijos e outras delícias rurais na Praça do Papa

Além dos estandes, a estrutura contará também com food trucks, tombo da papa, cerveja artesanal, cafés capixabas de destaque e, para garantir o entretenimento dos visitantes, haverá uma programação com diversas apresentações culturais.

A edição deste ano traz como atrações o Espaço Garden, com exposição de flores e plantas; o Espaço Gourmet, para degustação e venda de comidas típicas do Espírito Santo; e o Espaço Economia Solidária e Microempreendedor Individual, para apoiar e divulgar o trabalho de grupos e produtores autônomos que confeccionam artesanato.

COMIDA DA ROÇA

Na parte gastronômica, os estandes da FEAFES 2022 terão produtos artesanais de dar água na boca. Conheça alguns deles e seus fornecedores:

ALTO RIO NOVO

Raio de Sol- Pimentas, geleias e compotas.



GUARAPARI

Laticínio Marques - Queijos e derivados do leite.



Laticínio Perim - Queijos e derivados do leite.



SANTA LEOPOLDINA

Antônio João Ribeiro Garcia Branco e Elaine Rodrigues de Souza - Orgânicos, geleias, queijos, chocolates, morangos e frutas.



Vani Nitz Berger - Biscoitos diversos, casadinhos e brot.



Angelina Koop Schmidt e Valsílio - biscoitos, brot, tortas, mel, licor de jabuticaba, geleias, bolos, doce de coco e outros.



Adriele Schmidt Klems - biscoitos, brot, tortas, mel, licor de jabuticaba, geleias, bolos, doce de coco e outros.



Ivone Kempim Linhaus e Cristiany Linhaus - embutidos, linguiça de carne suína, linguiça defumada, bacon defumado, embutidos de carne e pele cozida de suíno, escudiguim.



Goiabada artesanal é um dos atrativos da feira Crédito: Shutterstock

SÃO ROQUE DO CANAÃ

Associação Mulheres do Canaã - Doce de goiaba, goiabada, biscoitos.



Destilados Guaracy - Cachaça.



Embutidos Salquetto - Linguiças e embutidos em geral.



VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Pimenta do Café – Cafés.



Vinhos Tonolle - Vinhos.

DOMINGOS MARTINS

Sítio ML – Linguiças Defumadas.

Produtos da agroindústria de Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello