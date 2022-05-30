Roda de Boteco 2022: conheça os 40 bares e petiscos do festival

FONDUE DE MOELA - Regina Maris da Ilha

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. FOTOS: Bruno Coelho/FStill Fotografia Bolinho de banana-da-terra recheado com siri, badejo e camarão. Aberto de quinta a domingo. Rua do Rosário, 214, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.

Bolinho de carnes mistas (boi e porco) acompanhado por maionese caseira. Aberto todos os dias. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 27, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99733-9538.

Pedaços de costelinha suína frita, bacon e linguiçinha com arroz, feijão e tempero da casa. Aberto de segunda a sábado. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.

Rabada ladeada por linguiça da roça com catupiry de alho-poró e purê de aipim à moda. Aberto de terça a sábado. Rua São Paulo, 3009, Itapuã, Vila Velha. (27) 99721-8701.

Pastéís de massa caseira recheados com costelinha de porco ao barbecue e queijo, servidos com molho especial da casa. Aberto de segunda a sábado. Rua Itacibá, 33, lojas 1 e 2, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99512-1769.

Croquete de carne, linguiça da roça e medalhão de aipim. Aberto todos os dias. Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha. (27) 99965-1690.

Barriguinha de porco frita, creme de queijo brie e mel. Aberto de terça a domingo. Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 639, loja 5, Bairro República , Vitória. (27) 3207-5441.

Bolinhos de peito bovino desfiado, creme de aipim e cream cheese, empanados com farinha panko. Aberto de segunda a sábado. Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 99281-2676.

Bolinhas de carne-seca temperadas com cheiro verde e recheadas com queijo, acompanhadas por molho da casa. Aberto de terça a domingo. Rua Saul de Navarro, 774, loja 1, Praia do Canto, Vitória. (27) 99763-5367e 3022-2810.

Filé de peito de frango enrolado com bacon e servido com molho sour cream. Aberto de quarta a segunda. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529.

Abóbora cabotiá recheada com carne seca e catupiry. Aberto de terça a sábado. Rua Trinta e Dois, 148, Santa Mônica, Vila Velha (27) 99723-4424.

Croquetes sem massa recheados com rabada e finalizados com sour cream, geleia de pimenta e brotos de agrião. Aberto de quarta a sábado. Rua Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99982-8432.

Creme de moqueca de camarão com catupiry e bacon crispy. Aberto de quarta a sábado. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99982-8432.

Espeto de camarão, polvo, salmão e cebola cristal acompanhado por molho agridoce levemente picante. Aberto de terça a domingo. Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha. (27) 3108-2208.

Bolinhos de feijoada recheados com couve, bacon e banana-da-terra, acompanhados por molho cremoso da casa. Aberto de terça a sábado. Rua Gama Rosa, 64, Centro, Vitória. (27) 99663-2104.

Creme à base de aipim, batata baroa e inhame acrescido de camarão. Aberto de terça a domingo. Av. Paulino Müller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 99933-7953.

Coxinhas recheadas de frutos do mar. Aberto de terça a sábado. Rua Hilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. (27) 3386-8926.

Bolinhos de carne de sol e queijo coalho empanado. Aberto de terça a sábado. Rua Leocardino Cruz, 104, Vila Garrido, Vila Velha. (27) 99941-9040.

Cupim de boi assado por sete horas na brasa, desfiado e refogado com azeite, alho e cebola e acompanhado por purê de batata com queijo. Aberto de segunda a sexta. Av. Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Bentos, Vila Velha. (27) 99628-3253.

Bolinhos de pamonha recheados de cupim e requeijão, servidos com molho picante. Aberto de terça a domingo. Rua 15 de novembro, 51, Parque Infantil, Cariacica. (27) 99977-7639.

Polenta cremosa com queijo ao molho de rabada, carne seca e peito de boi desfiados e refogados no azeite com alho-poró. O petisco é acompanhado por torresminhos, bacon crocante, agrião e pimenta biquinho. Aberto de quarta a domingo. Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99268-9841 e 99907-2801.

Polenta com manteiga e queijo acompanhada por costela de boi ensopada e molho pesto de agrião. Aberto de terça a domingo. Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99296-4304.

Bolinhos de arroz com camarão e queijo e 3 camarões médios empanados. O petisco é acompanhado por geleia de pimenta feita na casa. Aberto todos os dias. Av. Ministro Salgado Filho, 1741 , Soteco , Vila Velha. (27) 99531-0428.

Bolinho de polvo empanado e molho pesto de coentro. Aberto de terça a domingo. Av. Dante Michelini, 1.600, Quiosque 5, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99962-3251.

Risoles de vaca atolada (costela de vaca com aipim e agrião) acompanhados por maionese de pimenta biquinho. Aberto de segunda a sábado. Av. Júnior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha. (27) 99994-3046e 99829-2808.

Carne seca desfiada com purê de aipim e molho de queijo. Aberto de terça a domingo. Rua Presidente Castelo Branco, 150, Bairro República, Vitória. (27) 99913-0862 e 3327-2684.

Lascas de fraldinha na manteiga de garrafa acebolada servidas com creme de aipim e geleia de pimenta. Aberto todos os dias. Av. César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3227-4027 e 99870-2362.

Purê de aipim com manteiga, costelinha de porco na páprica defumada, farofa de linguiça defumada e geleia de abacaxi com pimenta. Aberto de segunda a sábado. Rua Aristides Lobo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.

Cestinhas feitas com massa de aipim empanada recheadas com carne-seca e creme à base de queijo e requeijão. Aberto de terça a domingo. Rua Maria de Oliveira Mares Guia, 29, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99876-6207.

Ragu de linguiça artesanal forrado com angu levemente temperado. Aberto de segunda a sábado. Rua Silvino Grecco, 800, loja 8, Gourmet Center, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99635-8435.

Feijão vermelho, peito de boi, paio, cenoura, aipim, manga e temperos. Aberto de terça a domingo. Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948.

Creme de aipim com queijo recheado com mix de camarões e gratinado com queijo muçarela. O petisco é finalizado com camarões VM envoltos em catupiry e empanados em farinha panko. Aberto de quarta a domingo. Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. (27) 99238-4936 (WhatsApp).

Porpetas de moela com creme de aipim e torradas. Aberto todos os dias. Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.

Carne de porco e linguiça de pernil no feijão carioca com couve e pimenta biquinho. O petisco é acompanhado por torresmo pururuca. Aberto de terça a domingo. Rua Dr. Jair de Andrade, 434, lojas 1 e 2, Itapuã, Vila Velha. (27) 3062-6124.

Barriga de porco (pancetta) recheada com queijo e bacon, coberta com purê de aipim com requeijão e tomate e cebola picados. O petisco é servido em uma cama de farofa crocante de soja e acompanhado de vinagrete e geleia de abacaxi com pimenta dedo-de-moça. Aberto de terça a domingo. Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 510, loja 1, Jardim Camburi , Vitória. (27) 99789-0894.

Chips de jiló e pernil desfiado refogado com pimentão vermelho e temperos, acompanhado por sour cream. Aberto de terça a domingo. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99311-8564.

Bife ancho fatiado coberto com creme de queijo gorgonzola e acompanhado por pão de alho. Aberto todos os dias. Av. Itacibá, 135, lojas 4, 9 e 10, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99925-0055.

Rabada desfiada coberta por folhas de agrião, cream cheese e creme de aipim manteiga, gratinada com parmesão. Aberto de terça a domingo. Rua Dr. Jair de Andrade, 287, Itapuã, Vila Velha. (27) 99291-8736.

Bolinho de massa crocante recheado com polvo amanteigado e acompanhado por molho especial. Aberto todos os dias. Rua Jorge Risk, 212, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 2180-0967.