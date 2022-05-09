Saiba onde provar os petiscos do Roda de Boteco em Cachoeiro

Lançado na Grande Vitória em 2005, o festival Roda de Boteco ganhou neste mês sua segunda edição em uma cidade do interior do Estado. A primeira foi realizada em Colatina, e a segunda acaba de chegar a Cachoeiro de Itapemirim.
Por lá, os botequeiros podem curtir um circuito de petiscos exclusivos em 14 estabelecimentos locais, desde a última sexta (6) até o dia 5 de junho.
Ao todo, foram criados 13 petiscos (um deles é servido em dois endereços), e o preço da porção é único: R$ 32,90, com uma garrafa de cerveja inclusa (Brahma Duplo Malte). Os 14 botecos disputam o título de melhor da região, pelo voto popular, e terão urnas e cédulas disponíveis para a avaliação dos frequentadores.
Assim como nas outras edições do Roda de Boteco, para escolher o campeão o público deve levar em conta o sabor e originalidade do petisco, a temperatura da bebida, a qualidade do atendimento e a higiene do estabelecimento.
Participam do Roda de Cachoeiro Boteco do Caranguejo, Boteco Mister Pig, Cervejiiinha, Conveniência S/A, Eco Bar, Ilha Pub, Imperium Churrascaria, Katatas, Moustache, Panela de Barro Comidas Brasileiras, Panela de Barro Retrô, Pedroni's Bar, Reserva do Gerente e Varandinha Gourmet.
FESTA DE ENCERRAMENTO
O resultado da votação será revelado no Botecão, a festa de encerramento do festival, que acontece no dia 11 de junho. Na ocasião, todos os bares e botecos estarão reunidos em estandes no Parque de Exposições de Cachoeiro.
Além da premiação, nas categorias Melhor Boteco e Melhor Garçom, haverá show com Alexandre Pires, que apresenta a turnê "Baile do Nego Véio". Os ingressos já estão à venda pelo site blueticket.com.br.
CONHEÇA OS PETISCOS
SUCULENTA E BEM ACOMPANHADA
Boteco do Caranguejo - Risole do Boteco (porção com seis risoles artesanais de costela bovina acompanhados por molho de pimenta). Quanto: R$ 32,90. Rua Carlos Silva, 4, Sumaré. Abre de terça a sábado, das 18h às 2h. FOTOS: Thiers Turini
Boteco Mister Pig - Pig’s Burguer: porção com quatro mini hambúrgueres, sendo dois de cada sabor (pão brioche de queijo com blend suíno, bacon artesanal, gorgonzola, picles e molho barbecue e pão de azeitona com blend de linguiça, queijo parmesão, cebola e geleia de pimenta). Quanto: R$ 32,90. Rua Agostinho Madureira, 201, Gilberto Machado. Abre de terça a quinta, das 18h à 0h, sexta até 1h e sábado das 12h à 1h. (28) 99914-2134.
Cervejiiinha - Cesta de 6 (seis enrolados em massa de pastel, recheados de costela com cream cheese, queijo e alho-poró e doce de leite com nozes). A porção vem com duas unidades de cada sabor e acompanhada por maionese de hortelã. Quanto: R$ 32,90. Av. Pinheiro Júnior, 58, Ibitiquara. De quarta a sábado, das 20h às 2h.
Conveniência S/A - Digna Feijoada (feijoada acompanhada de couve refogada e farofa). Quanto: R$ 32,90. Av. Jones dos Santos Neves, 237, Santo Antônio. Abre de terça a sexta, das 9h às 22h30; sábado das 9h às 18h. (28) 99987-7545.
Eco Bar - Pancetta à la Gringa (barriguinha suína acompanhada por nhoque de mandioca e molhos). Quanto: R$ 32,90. Av. Maximiliano Fardin Perim, S/N, Maria Ortiz. Abre de terça a sábado, das 18h às 2h. (28) 99905-2675.
Ilha Pub - Filled Chicken (filé de frango recheado com presunto e queijo, empanado e frito). Quanto: R$ 32,90. Rua Samuel Levi, 70, Aquidabam. Abre de terça a sábado, das 18h à 0h. (28) 99962-9399.
Imperium Churrascaria - Costelinha de porco à la Imperium (costelinha de porco acompanhada de farofa crocante de castanhas e passas, purê de mandioquinha com requeijão e geleia de hortelã). Quanto: R$ 32,90. Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 529, Marbrasa. Abre de segunda a sábado, das 11h à 0h, e domingo das 11h às 15h. (28) 99968-8286.
Katatas Gourmet - Feijuka (quatro bolinhos de feijoada preparados com feijão preto, carne seca, paio, linguiça e carne de porco, recheados com couve e bacon crocante). Quanto: R$ 32,90. Av. Beira-rio, 496, Guandu. Aberto de segunda a sexta, das 18h às 22h; sábado das 11h às 15h e das 18h às 22h, e domingo das 11h às 14h. (28) 99963-8371.
Moustache - Pastel suíno ao vinho (pastelzinho com pernil temperado ao molho de vinho tinto, mostarda e ketchup, acompanhado de maionese caseira e vinagrete). Quanto: R$ 32,90. Rua Idelfonso Vianna, 37, Independência. Abre de quarta a sábado, das 18h30 à 0h. (28) 99986-2929.
Panela de Barro Comidas Brasileiras e Panela de Barro Retrô - Pastelzinho Capixaba (porção de seis unidades com recheio de moqueca, acompanhadas por maionese de banana). Quanto: R$ 32,90. Comidas Brasileiras: Rua Resk Salin Carone, 12, Gilberto Machado. Abre de terça a sábado das 18h às 23h, e domingo das 11h às 15h. Retrô: Rua Clemente Sartório, 33, IBC. Abre de terça a sábado, das 18h às 23h, e domingo das 11h às 15h. (28) 3511-8462.
Pedroni’s Bar - Rabo Ralado (rabada desfiada com angu feito na manteiga, queijo ralado e salada de agrião). Quanto: R$ 32,90. Rua Dr.Amilcar Filiuzzi, 296, Coronel Borges. Abre de segunda a sexta, das 16h às 23h, e aos sábados das 11h às 18h. (28) 99999-2988.
Reserva do Gerente - Käsewurst (linguiça de pernil de porco cozida e defumada, recheada com queijo cheddar, acompanhada de cebola e flambada com cachaça). Quanto: R$ 32,90. Rua Elias Mauricio dos Santos, 1, Gilberto Machado. Abre de quarta a sábado, das 18h às 23h. (28) 99985-6604.
Varandinha Gourmet - Costela de boi à moda brasileira (costela bovina ao molho com purê de mandioca, acompanhada de farofa e vinagrete). Quanto: R$ 32,90. Rua Marilio Coelho, 11, Ilha da Luz. Abre de terça a sábado, das 16h à 0h. Domingo, das 10h às 22h. (28) 99886-2739.
RODA DE BOTECO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Quando: de 6 de maio a 5 de junho em 14 estabelecimentos de Cachoeiro
- Botecão (festa de encerramento): 11 de junho, com show de Alexandres Pires e outras atrações, no parque de exposições da cidade
- Valor do petisco: R$ 32,90 (inclui uma cerveja)
- Mais informações: Instagram @rodadeboteco.