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Nostalgia

Boi Lambeu: relembre a receita que marcou a boemia em Vitória

Petisco feito com língua bovina e batatas salteadas foi criado no início dos anos 2000 no Balacobaco Bar e deixou saudades
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 02:00

Quem já frequentou o Balacobaco Bar, em Vitória, no início dos anos 2000, provavelmente já experimentou ou pelo menos ouviu falar do Boi Lambeu.
O petisco foi criado pelos irmãos Flávio (in memorian) e Gustavo Corrêa, sócios no estabelecimento, hoje extinto, e fez sucesso em uma das primeiras edições do festival Roda de Boteco.  

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A iguaria, feita de língua bovina bem temperada e macia, fatiada, regada com molho espesso à base do caldo resultante de seu cozimento, marcou época na boemia capixaba.
Se você tem saudades dela e gostaria de testar a receita em casa, acompanhe as instruções abaixo. 

BOI LAMBEU (LÍNGUA BOVINA EM SEU MOLHO COM BATATAS SAUTÉ)

Rendimento: cinco porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: médio
Boi lambeu, receita com língua de boi e batatas preparada pelo chef Gustavo Corrêa
Boi Lambeu: língua fatiada, molho e batatas  Crédito: Guilherme Ferrari
INGREDIENTES:
  • 1,5 kg de língua bovina
  • 2 cebolas médias cortadas em cubos
  • 2 pimentões verdes cortados em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 6 dentes de alho picados
  • 1 alho-poró fatiado (apenas a parte branca)
  • 50ml de shoyu
  • 1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída
  • 1 fio de óleo de soja 
  • Sal
  • 1 colher (sopa) de trigo
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
MODO DE PREPARO (língua): 
  1. Em água fervente, faça um pré-cozimento da língua por cerca de 20 minutos. 
  2. Em seguida, deixe esfriar para, na sequência, retirar toda a pele. 
  3. Em uma panela funda, refogue a cebola e o alho. 
  4. Logo após, junte a língua (em peças inteiras) para dar uma leve dourada. 
  5. Acrescente, então, os demais temperos e cubra tudo com água. 
  6. Em fogo brando, deixe cozinhar por algumas horas até que a carne esteja bem macia. 
  7. Retire a língua e reserve o caldo do cozimento. 
  • Atenção: o cozimento da língua deverá ter desmanchado todo os temperos, mas, caso ainda existam partes inteiras, coe para extrair somente o líquido.

COMO FAZER O MOLHO

Com o trigo e a manteiga, faça um roux, ou seja, cozinhe farinha de trigo em manteiga derretida até formar um creme espesso e homogêneo. Em seguida, adicione o caldo coado, do cozimento da língua, até encorpar. Acerte o sal. 
Para finalizar, fatie as línguas, regue com esse molho e sirva com batatas sauté.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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