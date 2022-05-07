Boi Lambeu: relembre a receita que marcou a boemia em Vitória

Quem já frequentou o Balacobaco Bar, em Vitória, no início dos anos 2000, provavelmente já experimentou ou pelo menos ouviu falar do Boi Lambeu.

O petisco foi criado pelos irmãos Flávio ( in memorian ) e Gustavo Corrêa, sócios no estabelecimento, hoje extinto, e fez sucesso em uma das primeiras edições do festival Roda de Boteco.

A iguaria, feita de língua bovina bem temperada e macia, fatiada, regada com molho espesso à base do caldo resultante de seu cozimento, marcou época na boemia capixaba.

Se você tem saudades dela e gostaria de testar a receita em casa, acompanhe as instruções abaixo.

BOI LAMBEU (LÍNGUA BOVINA EM SEU MOLHO COM BATATAS SAUTÉ)

Rendimento: cinco porções

Tempo de preparo: 40 minutos, em média

Nível: médio



Boi Lambeu: língua fatiada, molho e batatas Crédito: Guilherme Ferrari

INGREDIENTES:

1,5 kg de língua bovina



2 cebolas médias cortadas em cubos



2 pimentões verdes cortados em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

6 dentes de alho picados

1 alho-poró fatiado (apenas a parte branca)

50ml de shoyu

1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída

1 fio de óleo de soja

Sal

1 colher (sopa) de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO (língua):

E m água fervente, faça um pré-cozimento da língua por cerca de 20 minutos. Em seguida, deixe esfriar para, na sequência, retirar toda a pele. Em uma panela funda, refogue a cebola e o alho. Logo após, junte a língua (em peças inteiras) para dar uma leve dourada. Acrescente, então, os demais temperos e cubra tudo com água. Em fogo brando, deixe cozinhar por algumas horas até que a carne esteja bem macia. Retire a língua e reserve o caldo do cozimento. Atenção: o cozimento da língua deverá ter desmanchado todo os temperos, mas, caso ainda existam partes inteiras, coe para extrair somente o líquido.

COMO FAZER O MOLHO

Com o trigo e a manteiga, faça um roux, ou seja, cozinhe farinha de trigo em manteiga derretida até formar um creme espesso e homogêneo. Em seguida, adicione o caldo coado, do cozimento da língua, até encorpar. Acerte o sal.

Para finalizar, fatie as línguas, regue com esse molho e sirva com batatas sauté.