Boi Lambeu: relembre a receita que marcou a boemia em Vitória

Quem já frequentou o Balacobaco Bar, em Vitória, no início dos anos 2000, provavelmente já experimentou ou pelo menos ouviu falar do Boi Lambeu.
O petisco foi criado pelos irmãos Flávio (in memorian) e Gustavo Corrêa, sócios no estabelecimento, hoje extinto, e fez sucesso em uma das primeiras edições do festival Roda de Boteco.
A iguaria, feita de língua bovina bem temperada e macia, fatiada, regada com molho espesso à base do caldo resultante de seu cozimento, marcou época na boemia capixaba.
Se você tem saudades dela e gostaria de testar a receita em casa, acompanhe as instruções abaixo.
BOI LAMBEU (LÍNGUA BOVINA EM SEU MOLHO COM BATATAS SAUTÉ)
Rendimento: cinco porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1,5 kg de língua bovina
- 2 cebolas médias cortadas em cubos
- 2 pimentões verdes cortados em cubos
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 6 dentes de alho picados
- 1 alho-poró fatiado (apenas a parte branca)
- 50ml de shoyu
- 1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída
- 1 fio de óleo de soja
- Sal
- 1 colher (sopa) de trigo
- 2 colheres (sopa) de manteiga
MODO DE PREPARO (língua):
- Em água fervente, faça um pré-cozimento da língua por cerca de 20 minutos.
- Em seguida, deixe esfriar para, na sequência, retirar toda a pele.
- Em uma panela funda, refogue a cebola e o alho.
- Logo após, junte a língua (em peças inteiras) para dar uma leve dourada.
- Acrescente, então, os demais temperos e cubra tudo com água.
- Em fogo brando, deixe cozinhar por algumas horas até que a carne esteja bem macia.
- Retire a língua e reserve o caldo do cozimento.
- Atenção: o cozimento da língua deverá ter desmanchado todo os temperos, mas, caso ainda existam partes inteiras, coe para extrair somente o líquido.
COMO FAZER O MOLHO
Com o trigo e a manteiga, faça um roux, ou seja, cozinhe farinha de trigo em manteiga derretida até formar um creme espesso e homogêneo. Em seguida, adicione o caldo coado, do cozimento da língua, até encorpar. Acerte o sal.
Para finalizar, fatie as línguas, regue com esse molho e sirva com batatas sauté.
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